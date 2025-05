Un ambizioso film biografico su Donald Trump in fase di sviluppo: budget da 100 milioni di dollari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un nuovo film biografico dedicato a Donald Trump sta prendendo forma, con un investimento significativo di circa 100 milioni di dollari. La produzione è affidata ad Andrea Iervolino, noto per il suo lavoro in “Ferrari“. Il progetto verrà presentato al mercato di Cannes, attirando l’attenzione di critici e appassionati di cinema.

Dettagli sul progetto cinematografico

A differenza di “The Apprentice – Alle Origini di Trump“, diretto da Ali Abbasi e focalizzato sui primi anni di vita del tycoon, questo nuovo biopic si propone di narrare l’intera carriera di Trump. La pellicola esplorerà i suoi inizi nel settore immobiliare, la sua notorietà come personaggio televisivo e la sua ascesa politica, che lo ha portato a diventare il 45esimo Presidente degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo film adotterà un approccio più equilibrato rispetto a “The Apprentice“, che ha ricevuto critiche da parte dello stesso Trump, il quale ha cercato di bloccarne l’uscita. Questo nuovo progetto sembra puntare a una rappresentazione più completa e sfumata della figura di Trump, cercando di evitare le controversie che hanno circondato il precedente biopic.

Le dichiarazioni di Andrea Iervolino

Andrea Iervolino ha espresso le sue intenzioni riguardo al film, sottolineando l’importanza di raccontare la storia di Trump in modo artistico e imparziale. Ha dichiarato: “Indipendentemente dalle opinioni politiche, è innegabile che Donald Trump sia una delle figure più influenti della nostra epoca. Voglio realizzare un film che esplori a fondo la sua storia, con uno sguardo artistico e imparziale. L’obiettivo è creare qualcosa di audace, ambizioso e capace di stimolare la riflessione”. Queste parole evidenziano l’intento di Iervolino di andare oltre la semplice narrazione biografica, cercando di offrire uno spunto di riflessione sulla figura di Trump e il suo impatto sulla società contemporanea.

Tempistiche e aspettative per il film

Le riprese del film sono programmate per iniziare entro la fine del 2025 negli Stati Uniti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli riguardanti il cast, ma considerando il budget elevato, è probabile che la produzione stia cercando attori di grande calibro per interpretare i ruoli principali.

Questo progetto si preannuncia come uno dei titoli più discussi nei prossimi anni, non solo per il suo contenuto, ma anche per le sue implicazioni politiche e culturali. La figura di Trump continua a suscitare dibattiti accesi, e il film potrebbe diventare un punto di riferimento per comprendere il suo ruolo nella storia recente degli Stati Uniti. Con un budget così sostanzioso e un approccio narrativo ambizioso, il biopic potrebbe attirare l’attenzione di un vasto pubblico, generando discussioni e riflessioni sul suo impatto e sulla sua eredità.

