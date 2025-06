Umbria Film Festival 2025: Un cinema a cielo aperto nel borgo di Montone

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 8 al 13 luglio 2025, il pittoresco borgo umbro di Montone si prepara ad ospitare l’Umbria Film Festival, un evento che trasformerà le sue piazze e le sue strade in un grande cinema all’aperto. La manifestazione, giunta alla sua 29ª edizione, promette un ricco programma di proiezioni e incontri, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a film in anteprima, cortometraggi d’autore e classici del cinema, sia nazionali che internazionali.

Un festival di cinema e cultura

L’Umbria Film Festival si distingue per la sua capacità di unire la passione per il cinema con la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio. Sotto la nuova direzione artistica di Maria Teresa Cavina, supportata da un rinnovato consiglio dell’associazione organizzatrice, il festival si propone di attrarre un pubblico variegato, pronto a lasciarsi emozionare e sorprendere dalle opere presentate. Tra gli ospiti di quest’anno, spicca la presenza del regista Terry Gilliam, presidente onorario del festival e cittadino onorario di Montone, che porterà con sé il suo carisma e la sua visione artistica.

Accanto a Gilliam, il festival vedrà la partecipazione di nomi noti del panorama cinematografico, come i registi Enzo D’Alò e Laura Citarella, e lo sceneggiatore Charles McKeown, ai quali saranno conferite le “chiavi della città” in un gesto simbolico che celebra il legame tra il borgo e il mondo del cinema. Altri registi di spicco, come Ameer Fakher Eldin, Matthias Glasner e Saverio Costanzo, arricchiranno ulteriormente il programma, con Costanzo che riceverà il premio Excellence Award.

Collaborazione con il territorio

L’organizzazione del festival si basa su una stretta collaborazione con il Comune di Montone e con la comunità locale, evidenziando l’importanza di un approccio sostenibile nella valorizzazione del patrimonio culturale. Gli organizzatori hanno dichiarato che l’obiettivo è portare il cinema nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, creando un’atmosfera che unisce passione e cultura. La sinergia con enti pubblici e privati del territorio è fondamentale per il successo della manifestazione, che mira a coinvolgere non solo gli appassionati di cinema, ma anche i residenti e i turisti.

Celebrazioni e riconoscimenti

Il 2025 segna un anno speciale per il festival, coincidente con il quarantennale dell’uscita del film cult “Brazil”, che sarà proiettato il 12 luglio in presenza di Terry Gilliam. Questo evento sottolinea il legame profondo tra il regista e Montone, un rapporto che si è consolidato nel tempo attraverso la consegna delle “chiavi della città” e la cittadinanza onoraria. La tradizione della consegna delle chiavi, che risale alle origini medievali del borgo, rappresenta un momento clou del festival, con il sindaco che onora personalità di spicco del cinema internazionale. Tra i precedenti destinatari di questo riconoscimento figurano nomi illustri come Bill Nighy, Colin Firth e Ralph Fiennes, a testimonianza dell’importanza del festival nel panorama cinematografico.

Un programma ricco di eventi

Il programma dell’Umbria Film Festival include una varietà di proiezioni e incontri, pensati per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Film in anteprima, cortometraggi e opere di autori emergenti si alterneranno sul grande schermo, offrendo un’opportunità unica di scoprire nuove visioni e storie. Per chi desidera approfondire il programma completo e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione, dove saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio questa esperienza cinematografica nel cuore dell’Umbria.

