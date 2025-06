Ultimo episodio di “Doc” su Rai 1 e sfida con “Doppio gioco” di Alessandra Mastronardi su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La programmazione televisiva dell’estate 2025 ha visto un confronto diretto tra due fiction di grande richiamo: “Doc” su Rai 1 e “Doppio gioco” su Canale 5. Entrambi i programmi hanno attirato l’attenzione del pubblico, ma con risultati diversi. Mentre “Doc” ha chiuso la sua stagione con un finale di stagione, “Doppio gioco” ha continuato a sviluppare la sua trama avvincente, con protagonisti di spicco come Alessandra Mastronardi.

La conclusione di “Doc” su Rai 1

Il 17 giugno 2025 è andato in onda l’episodio finale di “Doc – Usa 2025” su Rai 1, una serie che ha cercato di replicare il successo della sua controparte italiana, ma senza il carisma di Luca Argentero. La versione americana ha faticato a conquistare il pubblico, non riuscendo a raggiungere gli stessi livelli di ascolto della serie originale. Nonostante ciò, il finale ha offerto momenti di intensa drammaticità, cercando di mantenere alta l’attenzione degli spettatori fino all’ultimo minuto. La trama ha seguito le vicende del dottor Andrea Fanti, interpretato da un cast diverso rispetto alla versione italiana, ma il risultato finale non ha soddisfatto le aspettative degli appassionati.

“Doppio gioco” su Canale 5: tensione e colpi di scena

In contemporanea, su Canale 5, Alessandra Mastronardi ha interpretato Daria in “Doppio gioco“, una serie che ha saputo mantenere alta la suspense. Nella puntata andata in onda lo stesso giorno, il personaggio di Longardi ha rivelato dettagli inquietanti sul passato di Gemini, costringendo Daria a confrontarsi con un dilemma morale significativo. La trama si è intensificata ulteriormente quando Ettore ha coinvolto Daria in un’operazione per smantellare un pericoloso cartello criminale. Questo sviluppo ha catturato l’attenzione del pubblico, contribuendo a un buon risultato in termini di ascolti per Canale 5.

La programmazione del 17 giugno: ascolti e cambiamenti

Il 17 giugno è stato un giorno di cambiamenti significativi nella programmazione televisiva. Su Rai 2, la puntata di “Belve Crime” è stata sospesa per dare spazio alla Nazionale di calcio under 21, un evento che ha attirato l’interesse degli sportivi. Nel frattempo, Rai 3 ha proposto “Petrolio“, un programma di approfondimento che ha affrontato temi di attualità e cultura. Rete 4 ha visto il ritorno di Bianca Berlinguer con “È sempre Cartabianca“, un talk show che continua a essere un punto di riferimento per il dibattito politico e sociale.

Dati di ascolto e tendenze televisive

Dalle 10 del mattino del 17 giugno, sono stati resi noti i dati di ascolto tv, che hanno mostrato le preferenze del pubblico per le diverse trasmissioni. La competizione tra “Doc” e “Doppio gioco” ha evidenziato come le fiction italiane continuino a essere un elemento centrale nella programmazione estiva, con il pubblico che si divide tra storie di medici e trame di suspense. I risultati degli ascolti forniranno indicazioni preziose per le future produzioni televisive, mentre i telespettatori continueranno a seguire con interesse le evoluzioni delle loro serie preferite.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!