Ultimo episodio di Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciuolo a Montella per salvare La Brasserie

Stasera, 18 maggio 2025, si conclude la nuova stagione di “Cucine da Incubo“, il programma di successo condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo. L’episodio finale, in programma su Sky Uno alle ore 21.15 e disponibile in streaming su NOW, si svolgerà a Montella, in provincia di Avellino, dove Cannavacciuolo interverrà per risollevare le sorti del ristorante “La Brasserie” e per cercare di ricomporre i contrasti tra due fratelli con caratteri opposti.

La situazione di La Brasserie: un ristorante in crisi

Il ristorante “La Brasserie” ha vissuto momenti di grande successo, ma negli ultimi anni ha visto un drastico calo della clientela. Le scelte imprenditoriali del titolare Ivano non hanno portato ai risultati sperati, trasformando il locale in un ibrido tra un bar e un pub. Questa metamorfosi ha suscitato le critiche di Sergio, il fratello di Ivano e cuoco del ristorante, che accusa Ivano di non saper prendere decisioni efficaci e di non riuscire a guadagnarsi il rispetto del personale. La differenza di approccio tra i due è evidente: mentre Sergio è noto per il suo carattere passionale e impulsivo, Ivano appare più indeciso e poco propenso a rinnovare l’offerta culinaria del locale, che dovrebbe invece puntare su piatti rustici e caserecci.

L’intervento di Antonino Cannavacciuolo

Nell’episodio di stasera, Antonino Cannavacciuolo avrà il compito di mediare tra i due fratelli e di riportare l’armonia all’interno del ristorante. La sfida principale dello chef sarà quella di rimettere la cucina al centro dell’attività, utilizzando le eccellenze enogastronomiche del territorio irpino come punto di partenza per il rilancio di “La Brasserie“. Durante la sua visita, Cannavacciuolo assaggerà i piatti del menù attuale e valuterà il servizio offerto dal personale. Successivamente, in base alle problematiche riscontrate, fornirà consigli pratici e suggerimenti per un nuovo menù che possa attrarre nuovamente i clienti.

La programmazione di Cucine da Incubo

“Cucine da Incubo” è un programma che va in onda ogni domenica su Sky Uno, alle ore 21.15, e offre agli spettatori uno sguardo approfondito sulle difficoltà che molti ristoranti affrontano. Con l’aiuto di Antonino Cannavacciuolo, i ristoratori hanno l’opportunità di ricevere una consulenza esperta e di rinnovare le loro attività, puntando su qualità e autenticità. L’episodio di questa sera rappresenta un’importante conclusione per la stagione, con la speranza che “La Brasserie” possa tornare a brillare nel panorama gastronomico di Montella.

