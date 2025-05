Ultimo appuntamento di Verissimo: ospiti e anticipazioni del 24 e 25 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il salotto di Canale 5, Verissimo, si prepara a chiudere la sua stagione con un finale ricco di emozioni e ospiti illustri. La conduttrice Silvia Toffanin tornerà a intrattenere il pubblico sabato 24 maggio, per l’ultima volta di quest’edizione, con una serie di interviste esclusive che promettono di rivelare dettagli inediti sulla vita e le carriere di noti personaggi del mondo dello spettacolo. Domenica 25 maggio, invece, andrà in onda uno speciale dedicato al talent show Amici, che ha recentemente incoronato il suo vincitore.

Ospiti di Verissimo del 24 maggio: le interviste in arrivo

Nella puntata di sabato 24 maggio 2025, Silvia Toffanin avrà il piacere di ospitare Ornella Vanoni, una delle icone della musica italiana. L’artista, che ha recentemente pubblicato un libro autobiografico, condividerà con il pubblico i suoi ricordi più intimi e le esperienze che hanno segnato la sua carriera. La presenza di Vanoni rappresenta un momento di grande valore per il programma, che da sempre si distingue per la qualità degli ospiti.

Inoltre, il cantautore napoletano Sal Da Vinci tornerà a Verissimo per presentare il suo nuovo singolo “L’Amore e Tu“, un brano che promette di far cantare gli ascoltatori anche durante l’estate. La puntata vedrà anche la partecipazione di Teresa Langella, accompagnata da sua madre Annunziata, e un focus sulla storia d’amore tra Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, e la ballerina Benedetta Vari, che ha catturato l’attenzione del pubblico con la loro passione condivisa per la danza.

Un altro ospite atteso è Niko Cutugno, figlio del celebre Toto Cutugno, che racconterà il suo legame con il padre attraverso il suo libro autobiografico. Infine, Orietta Berti, amica di lunga data di Silvia Toffanin, presenterà in anteprima il suo nuovo brano estivo, che si preannuncia come un possibile tormentone dell’estate.

Speciale Amici a Verissimo: il 25 maggio tra emozioni e trionfi

Domenica 25 maggio, Verissimo dedicherà un’intera puntata al talent show Amici, che ha recentemente visto la vittoria di Daniele Doria. Questo speciale sarà un’occasione per rivivere i momenti salienti del programma e per conoscere meglio i cinque finalisti. Daniele, il giovane ballerino che ha conquistato il primo posto, condividerà le sue emozioni e i progetti futuri, mentre TrigNO, vincitore della categoria canto, e la cantante Antonia, premiata dalla critica, saranno anch’essi protagonisti della serata.

In studio, alcuni dei professori che hanno guidato i ragazzi durante il loro percorso ad Amici, come Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Rudy Zerbi, commenteranno le esperienze vissute dai finalisti. Sarà presente anche Cristiano Malgioglio, giudice del programma, per celebrare i successi dei giovani talenti.

Orari e modalità di visione di Verissimo

Verissimo andrà in onda sabato 24 e domenica 25 maggio a partire dalle 16.30 su Canale 5. Gli spettatori potranno seguire le interviste anche in streaming sul portale Mediaset Infinity, dove saranno disponibili le repliche degli episodi.

In aggiunta, dal 31 maggio fino al 22 giugno, il talk show continuerà a intrattenere il pubblico con “Verissimo-Le storie“, una rassegna delle interviste più emozionanti e significative realizzate durante la stagione. Questo appuntamento rappresenta un modo per rivivere i momenti salienti di un’edizione che sta per concludersi, lasciando spazio a nuove storie e nuove emozioni.

