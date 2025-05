Ultimo appuntamento di Che Tempo Che Fa: Renzo Arbore e ospiti illustri per una serata imperdibile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Domenica 18 maggio 2025, il popolare programma Che Tempo Che Fa chiuderà la sua stagione con un episodio speciale, trasmesso in diretta sul canale NOVE e in streaming su discovery+. Fabio Fazio, conduttore di punta del programma, accompagnerà il pubblico in una serata ricca di ospiti di spicco, tra cui politici, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. La puntata si preannuncia come un evento da non perdere, con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck e una squadra di volti noti come Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.

Ospiti di rilievo per una serata di cultura e politica

Tra i protagonisti della puntata, spicca la presenza di Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, che offrirà un’intervista di grande attualità e rilevanza politica. La sua partecipazione rappresenta un’importante opportunità per discutere temi cruciali dell’attualità italiana. Inoltre, Renzo Arbore sarà presente in esclusiva per festeggiare i 40 anni di Quelli della notte, il celebre varietà che ha segnato un’epoca nella televisione italiana. Arbore, figura iconica dello spettacolo, ripercorrerà la sua carriera, che si estende per oltre sessant’anni, toccando i successi in radio, televisione e musica, fino al recente ritorno con il programma Come ridevamo.

Cinema e cultura: un mix di intrattenimento e riflessione

La serata non si limiterà alla politica, ma offrirà anche uno spazio dedicato al cinema. Alessandro Gassmann, attore e regista di fama, sarà presente per presentare Mani Nude, il suo nuovo film in uscita il 5 giugno, tratto dal romanzo di Paola Barbato. Con oltre 100 titoli all’attivo, Gassmann è considerato uno dei volti più apprezzati del panorama artistico italiano. La pellicola promette di essere un’opera significativa, e la sua partecipazione arricchisce ulteriormente il programma.

Un altro ospite di rilievo sarà Diego Abatantuono, che si prepara a festeggiare i suoi 70 anni con una carriera costellata di successi nel cinema italiano. Con tre Nastri d’Argento, due Ciak d’Oro e un David alla carriera, Abatantuono rappresenta un simbolo della cinematografia nazionale. La serata vedrà anche interventi di figure di spicco come Concita De Gregorio, Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Roberto Burioni e Michele Serra, che porteranno spunti culturali e di attualità.

Il Tavolo: il gran finale con musica e comicità

A chiudere la serata sarà il consueto segmento Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, con il cast fisso composto da Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti. Questo segmento promette di essere un mix di intrattenimento e risate, con la partecipazione di ospiti musicali e comici. Noemi si esibirà dal vivo con il suo nuovo singolo Non sono io, tratto dall’album Nostalgia, mentre il duo comico Ale e Franz porterà la loro consueta dose di umorismo. Non mancheranno anche Gigi Marzullo, Herbert Ballerina e l’istrionico Giucas Casella, completando così un cast di ospiti che renderà la serata memorabile.

La puntata di domenica 18 maggio si preannuncia come un evento di grande richiamo, capace di attrarre un pubblico variegato grazie alla combinazione di politica, cultura e intrattenimento. Con ospiti di tale calibro, Che Tempo Che Fa si conferma come uno dei programmi più attesi della televisione italiana.

