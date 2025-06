Ultimo appuntamento con Doc: la serie medica ispirata a Pierdante Piccioni in prima serata su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, 17 giugno 2025, Rai 1 trasmetterà l’ultimo episodio della serie “Doc“, un remake americano del celebre “Doc – Nelle tue mani“, che ha visto protagonista Luca Argentero. La serie, ispirata alla vita del medico Pierdante Piccioni, ha riscosso un notevole successo, tanto da essere rinnovata per una seconda stagione. Ambientata a Minneapolis, “Doc” ha ottenuto ascolti record, diventando il miglior debutto di Fox degli ultimi cinque anni.

La trama di Doc

“Doc” segue le vicende della dottoressa Amy Larsen, un primario di medicina interna in uno dei più prestigiosi ospedali di Minneapolis. La sua carriera sembra essere al massimo del successo, ma un grave incidente le provoca una rara forma di amnesia retrograda. Al risveglio, Amy si rende conto di aver perso gli ultimi otto anni della sua vita, inclusi i traguardi professionali, i cambiamenti nel campo medico, il divorzio e una tragedia personale che ha segnato profondamente il suo matrimonio.

Determinata a riprendersi e a riconquistare la fiducia dei suoi colleghi, Amy decide di tornare al lavoro. Ogni giorno affronta il peso del suo passato dimenticato e un presente che le appare estraneo. La serie esplora le sfide cliniche che Amy deve affrontare, le nuove dinamiche personali che emergono e il suo viaggio emotivo per ritrovare la propria identità e il senso della sua vocazione.

Cosa vedremo stasera

Stasera andranno in onda due episodi avvincenti.

Episodio 1×09 – Quel che sale

In questo episodio, Randy, il padre di TJ, viene ricoverato in ospedale dopo una caduta che inizialmente sembra non avere conseguenze. Tuttavia, la situazione si complica quando Randy perde sensibilità agli arti inferiori. I chirurghi più esperti consigliano un intervento chirurgico ad alto rischio, ma Amy Larsen propone un approccio alternativo, ipotizzando che la causa possa essere un linfoma. Randy, ricordando come Amy avesse salvato la vita a suo figlio in passato, decide di affidarsi completamente alle sue cure.

Episodio 1×10 – Tutto ritorna

Il decimo episodio si apre con un grave incidente ferroviario causato da un automobilista che ha bloccato il veicolo sui binari. L’ospedale viene rapidamente invaso da un gran numero di vittime, con un alto numero di morti e feriti. Gina, una delle dottoresse, scopre con sorpresa che l’autore dell’incidente è uno dei suoi pazienti. Nel frattempo, Nora trova un messaggio di Amy indirizzato a Michael, in cui la dottoressa esprime il desiderio di parlare con lui, rivelando che tra i due è accaduto qualcosa di significativo.

Cast e personaggi

La serie “Doc” vanta un cast di attori talentuosi che danno vita a personaggi complessi e coinvolgenti. La dottoressa Amy Larsen è interpretata da un’attrice di grande carisma, capace di trasmettere le emozioni e le sfide del suo personaggio. Al suo fianco, il cast include medici e pazienti che arricchiscono la narrazione con le loro storie personali, creando un affresco realistico e toccante del mondo ospedaliero. La serie si distingue per la sua capacità di affrontare tematiche delicate e attuali, mantenendo un forte legame con la realtà medica e umana.

