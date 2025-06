Ultima settimana per l’Isola dei Famosi: chi conquisterà la finale?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa cresce per la finalissima dell’Isola dei Famosi, il reality show che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. La conduzione di Veronica Gentili ha portato una nuova energia al programma, che si avvia verso la conclusione di questa edizione ricca di colpi di scena. Tra sfide impegnative, tensioni tra i naufraghi e il costante problema della scarsità di cibo, i concorrenti stanno dando il massimo per conquistare il favore del pubblico e ambire al titolo di vincitore.

Ritorno degli eliminati e tensioni in aumento

Nella scorsa settimana, gli ex eliminati hanno fatto il loro ingresso sull’ultima spiaggia, riunendosi ai naufraghi ancora in gioco. Tuttavia, la situazione si è complicata con l’eliminazione di Ahlam, che non è riuscita a superare i suoi avversari, tra cui Dino, Jasmin e Paolo. La convivenza tra i naufraghi è diventata ancora più difficile, con gelosie e fraintendimenti che alimentano la tensione. Con la finale a portata di mano, i concorrenti devono affrontare non solo le sfide fisiche, ma anche le dinamiche emotive che si sono create nel gruppo.

Chi rischia l’eliminazione? Il televoto si accende

Con l’uscita di Ahlam e l’abbandono di Mirko Frezza, l’attore romano che ha dovuto lasciare l’Honduras, la puntata ha visto il consueto rito delle nomination. Tre naufraghi sono finiti al televoto, e il pubblico avrà il compito di decidere chi salvare. I concorrenti in gioco sono Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo, tutti con storie e percorsi diversi nel mondo dello spettacolo.

Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, ha scelto di allontanarsi dal mondo televisivo per vivere una vita più tranquilla. Patrizia Rossetti, storica conduttrice, ha già affrontato il televoto in passato, mentre Jey Lillo, noto mago napoletano, ha recentemente ottenuto successo con Pechino Express. La decisione finale spetta al pubblico, che dovrà scegliere chi merita di rimanere in gioco.

Sondaggi e previsioni: chi ha più possibilità di restare?

Secondo i sondaggi diffusi sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrano orientati a salvare Cristina Plevani, che attualmente gode di oltre il 40% delle preferenze. La scorsa settimana, Cristina ha ricevuto il supporto di molti, specialmente dopo il battibecco con Dino Giarrusso, il giornalista che ha sollevato polemiche in studio. Patrizia Rossetti, con il suo 33%, sembra anch’essa al sicuro, mentre Jey Lillo è in difficoltà con solo il 22% dei voti. La sua posizione lo rende il concorrente più a rischio di eliminazione, e potrebbe dover abbandonare l’Honduras proprio nella semifinale.

Data della finale: l’attesa si fa intensa

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è prevista per mercoledì 2 luglio, a meno di cambiamenti nel palinsesto. I fan del programma non vedono l’ora di scoprire chi sarà il naufrago vincitore, colui che avrà saputo affrontare le sfide e le difficoltà del reality, tornando in Italia con il titolo di campione. Con la finale alle porte, l’emozione cresce e il pubblico è pronto a sostenere il proprio concorrente preferito.

