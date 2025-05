Ultima puntata di Sognando… Ballando: Bianca Guaccero emoziona e celebra l’amore con Giovanni Pernice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 30 maggio 2025, il programma televisivo Sognando… Ballando, spin-off primaverile di Ballando con le stelle, ha chiuso i battenti con una serata ricca di emozioni e colpi di scena. La puntata finale ha visto il ritorno di alcuni dei volti più amati della stagione, tra cui Bianca Guaccero, l’ultima vincitrice del talent show di danza. Questo evento non solo ha segnato la fine di un ciclo, ma ha anche avuto un’importanza particolare: l’elezione del nuovo ballerino professionista che entrerà a far parte del cast della prossima edizione.

Bianca Guaccero: un ritorno carico di emozioni

Bianca Guaccero, fresca vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ha fatto il suo ingresso nella trasmissione con un carico di emozioni e ricordi. La conduttrice, che ha dimostrato di essere in ottima forma fisica e mentale, ha dedicato una settimana intera alla preparazione della sua esibizione, allenandosi con il maestro Mario. La sua performance ha suscitato l’ammirazione di giudici e pubblico, dimostrando che, nonostante la competizione sia finita per lei, la passione per la danza rimane intatta.

Durante la diretta, Guaccero ha condiviso la sua emozione per il ritorno in un ambiente che ha segnato profondamente la sua vita professionale. “Ho pianto guardando le prove”, ha confessato, evidenziando quanto sia stato significativo per lei rivivere le esperienze passate. La sala prove, con le sue discussioni e il sudore, ha riacceso in lei ricordi intensi e affettivi. La conduttrice ha descritto il “trattamento Guaccero“, un modo affettuoso per riferirsi all’accoglienza ricevuta dallo staff del programma, invitando i colleghi a mettersi in gioco e a vivere l’esperienza della danza.

L’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Il legame di Bianca Guaccero con Ballando con le stelle va oltre la carriera. È qui che ha trovato l’amore, in particolare con Giovanni Pernice, il suo maestro durante la competizione. La conduttrice non ha potuto fare a meno di rivolgere un dolce messaggio al suo compagno, esprimendo quanto gli manchi mentre lui si trova in Inghilterra per lavoro. “Ciao Giovanni, mi manchi!”, ha esclamato durante le prove, dimostrando quanto sia forte il loro legame.

Bianca ha rivelato che la sua esibizione è stata anche un modo per rendere omaggio a Giovanni, sperando che lui fosse fiero di lei. Le parole della conduttrice riflettono un amore profondo e sincero, che è emerso dopo un periodo difficile della sua vita. Guaccero ha raccontato come Giovanni le abbia restituito il sorriso e la gioia, sottolineando l’importanza di essere se stessi in una relazione. La coppia è sempre più affiatata e, a testimonianza del loro legame, hanno anche un tatuaggio che simboleggia il loro amore.

Progetti futuri e sogni condivisi

Bianca Guaccero ha espresso il desiderio di costruire una vita insieme a Giovanni Pernice, parlando di un futuro che potrebbe includere anche l’allargamento della famiglia. Durante un’intervista a Verissimo, ha dichiarato: “Se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. È vero che ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare”. Queste parole evidenziano la sua determinazione e la voglia di vivere appieno ogni opportunità che la vita le offre.

La coppia, visibilmente felice e innamorata, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Con la danza come sfondo e l’amore come motore, Bianca e Giovanni sembrano pronti ad affrontare qualsiasi sfida, sostenendosi a vicenda in un percorso che promette di essere ricco di emozioni e realizzazioni.

