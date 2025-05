Ultima puntata di Pomeriggio Cinque: Myrta Merlino saluta il pubblico il 6 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La stagione televisiva sta per chiudere i battenti e con essa anche diversi programmi che hanno intrattenuto il pubblico per mesi. Tra questi, il rotocalco pomeridiano di Canale 5, Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, si prepara a dire addio. La data dell’ultima puntata è stata confermata dal portale di news Dagospia.it, che ha rivelato che il gran finale è fissato per venerdì 6 giugno. Questo segna la conclusione di un ciclo significativo per il programma, che ha accompagnato gli spettatori nelle loro giornate.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque dopo due anni

La notizia della chiusura di Pomeriggio Cinque non si limita alla data finale, ma include anche un’importante rivelazione sul futuro della conduttrice. Giuseppe Candela, sempre su Dagospia.it, ha svelato che il 6 giugno sarà l’ultima volta che Myrta Merlino guiderà il programma di informazione. Dopo due anni di conduzione, la giornalista sembra pronta a intraprendere una nuova avventura, con possibilità di approdare su Rete 4 nella prossima stagione televisiva. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo al suo futuro, e i dirigenti di Mediaset sono già al lavoro per trovare un sostituto. Le speculazioni su chi possa prendere il suo posto si intensificano, con vari nomi che circolano tra i vertici dell’azienda.

Alessandra Viero alla conduzione estiva di Pomeriggio Cinque

Nel frattempo, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque, è stato annunciato che Alessandra Viero assumerà la conduzione della versione estiva del programma. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, Viero inizierà a guidare Pomeriggio Cinque News a partire dal 9 giugno. La giornalista dovrà affrontare una competizione agguerrita, con Alberto Matano e il suo programma La vita in diretta da una parte, e Gianluca Semprini con Greta Mauro dall’altra. Questo scenario promette di rendere l’estate televisiva particolarmente interessante, con diverse sfide tra i programmi pomeridiani.

Il futuro della programmazione di Canale 5

Con la chiusura di Pomeriggio Cinque, Canale 5 si prepara a riorganizzare la propria programmazione. La mattina, Dario Maltese tornerà alla conduzione di Morning News, prendendo il posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che torneranno a presidiare la fascia mattutina a settembre. Questo cambiamento segna un momento di transizione per Mediaset, che sta cercando di rinnovare la propria offerta televisiva in vista della nuova stagione. Gli spettatori possono aspettarsi novità e sorprese, mentre i programmi storici si preparano a lasciare spazio a nuove proposte.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!