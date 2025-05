Ultima puntata di Domenica In: Mara Venier saluta il pubblico prima della pausa estiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Domenica 18 maggio segna un momento significativo per il programma Domenica In, condotto da Mara Venier. L’ultima puntata della stagione si svolgerà in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, promettendo un’atmosfera festosa e ricca di emozioni. Questo appuntamento non solo chiude un capitolo, ma anticipa anche il cinquantennale della trasmissione, previsto per settembre. In questo articolo, esploreremo gli ospiti attesi e le anticipazioni per questa puntata speciale.

Gli ospiti di spicco della puntata finale

L’ultima puntata di Domenica In avrà come protagonista Antonello Venditti, uno dei cantautori più amati della musica italiana. La sua presenza arricchirà l’evento con l’esecuzione di alcuni dei suoi brani più iconici, che hanno segnato la storia musicale del nostro Paese. Mara Venier, visibilmente emozionata, avrà l’opportunità di chiudere la stagione con un momento di grande impatto emotivo, promettendo al pubblico un ritorno ricco di novità per la prossima edizione.

Nonostante le sue dichiarazioni iniziali riguardo a un possibile ritiro dalla conduzione per dedicarsi alla famiglia, Mara Venier ha confermato la sua presenza per il prossimo anno. Questo nuovo ciclo di Domenica In sarà particolarmente significativo, poiché celebrerà i primi 50 anni dalla messa in onda della trasmissione. Le prime indiscrezioni suggeriscono che ci saranno nuovi volti nel cast, inclusi una spalla comica e una figura giornalistica, i cui nomi devono ancora essere rivelati. La prima puntata della nuova stagione è attesa per settembre, mantenendo il tradizionale appuntamento della domenica su Rai1.

Le sfide personali di Mara Venier

Durante un recente intervento al Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha condiviso le difficoltà affrontate negli ultimi mesi, sia a livello personale che professionale. Ha rivelato di aver dovuto gestire problematiche di salute, sia sue che del marito Nicola Carraro. “Come si fa ad andare in onda quando hai dei problemi personali? Devi mostrarti sorridente davanti alla telecamera e fare il tuo lavoro”, ha dichiarato, evidenziando la pressione che comporta il suo ruolo. Nonostante le sfide, ha trovato conforto nel lavoro, affermando che l’energia del pubblico e l’affetto del team in studio le permettono di superare i momenti difficili.

Mara ha anche raccontato di aver condotto il programma con un piede rotto, sottolineando come le preoccupazioni personali possano essere messe da parte quando si accende la luce rossa della telecamera. “Credo che il lavoro aiuti quando le cose non vanno bene”, ha aggiunto, dimostrando la sua resilienza e dedizione al pubblico.

La comicità italiana in scena

Il 18 maggio, il pubblico potrà godere della presenza di alcuni dei comici più amati della televisione italiana: Teo Teocoli, Massimo Boldi e Jerry Calà. Questi tre artisti, amici sia nella vita che sul palco, porteranno sullo schermo la loro inconfondibile ironia, trasformando ogni racconto in un momento di pura comicità. La loro presenza riporterà alla mente i ricordi di una televisione più spensierata, tipica degli anni ’80 e ’90, un’epoca che continua a suscitare nostalgia anche nell’era del digitale.

In aggiunta, Shel Shapiro, artista eclettico con una carriera che abbraccia diversi decenni, sarà un altro degli ospiti attesi. La sua voce unica e il suo approccio artistico, che mescola influenze internazionali con una profonda connessione all’Italia, offriranno al pubblico un momento di riflessione e bellezza musicale.

Dove e quando seguire l’ultima puntata

L’ultima puntata di Domenica In andrà in onda domenica 18 maggio alle 14:00 su Rai1. Gli spettatori potranno seguire il programma anche su RaiPlay e interagire sui social media utilizzando l’hashtag ufficiale, che ogni settimana raccoglie numerosi commenti e interazioni da parte del pubblico. Questo appuntamento rappresenta non solo un saluto alla stagione corrente, ma anche un invito a rimanere sintonizzati per le novità che arriveranno con il cinquantennale della trasmissione.

