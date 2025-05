Ultima puntata di Domenica In: Mara Venier presenta ospiti e anticipazioni per il 18 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Domenica In, il popolare programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, si prepara a chiudere la sua stagione con un episodio speciale. L’ultima puntata andrà in onda domenica 18 maggio 2025, a partire dalle 14. Dopo una decisione iniziale di terminare il programma l’11 maggio, la conduttrice ha sorpreso il pubblico annunciando un’ulteriore settimana di trasmissione. Questo finale di stagione promette di essere ricco di emozioni e ospiti illustri, un evento da non perdere per gli affezionati telespettatori.

La sorpresa della chiusura anticipata e il prolungamento della stagione

Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, aveva inizialmente comunicato che la stagione si sarebbe conclusa l’11 maggio. In un momento di grande affetto, aveva ringraziato il pubblico per il supporto ricevuto nel corso degli anni, sottolineando come il successo del programma fosse dovuto all’amore dei telespettatori. Tuttavia, in un colpo di scena, ha rivelato che ci sarebbe stata un’ulteriore puntata, creando entusiasmo tra i fan. “Questa non è l’ultima puntata come avevamo detto la volta scorsa”, ha affermato la conduttrice, portando gioia e sorpresa a chi segue il programma con passione.

La decisione di prolungare la trasmissione è stata accolta con favore, e la conduttrice ha promesso un episodio finale ricco di sorprese e momenti indimenticabili. La puntata di domenica 18 maggio si preannuncia come un grande evento, un’opportunità per celebrare la stagione trascorsa e per ringraziare il pubblico che ha seguito il programma con costanza.

Ospiti e interviste dell’ultima puntata

L’ultima puntata di Domenica In vedrà la partecipazione di ospiti di grande rilievo. Tra i nomi annunciati, spicca quello del cantautore romano Antonello Venditti, che con le sue canzoni ha accompagnato generazioni di italiani. La presenza di Venditti promette di regalare momenti di intensa emozione e musica di qualità, un elemento distintivo del programma.

Oltre a Venditti, la puntata sarà caratterizzata da interviste esclusive e performance musicali che arricchiranno l’esperienza televisiva. Mara Venier, con la sua consueta empatia e carisma, guiderà il pubblico attraverso un viaggio di ricordi e celebrazioni, rendendo omaggio a una stagione che ha saputo intrattenere e coinvolgere.

Un arrivederci e un futuro da costruire

Durante l’ultima puntata, Mara Venier non mancherà di fare riferimento al futuro del programma, lasciando intendere che ci sarà un ritorno nella prossima stagione. La conduttrice ha già anticipato che Domenica In tornerà, e ha invitato i telespettatori a continuare a seguirla. Inoltre, ha menzionato la finale degli Internazionali di Tennis, in programma su Rai 1, un evento sportivo di grande richiamo che si aggiunge al palinsesto di maggio.

Con questa ultima puntata, Domenica In si prepara a concludere una stagione ricca di successi e momenti indimenticabili. I telespettatori possono aspettarsi un episodio che celebra non solo il programma, ma anche il legame speciale che si è creato nel tempo tra la conduttrice e il suo pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!