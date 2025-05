Ultima puntata di Domenica In: Antonello Venditti e Jerry Calà tra musica e ricordi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione Domenica In di Rai 1 ha chiuso la sua 49esima stagione il 18 maggio 2025, con un episodio ricco di ospiti e momenti indimenticabili. Mara Venier ha guidato l’ultima puntata dagli Studi Fabrizio Frizzi, regalando al pubblico una serata di musica, risate e nostalgia. Tra gli ospiti di spicco, Antonello Venditti e Jerry Calà hanno offerto performance che hanno richiamato alla mente i loro anni d’oro, rendendo l’episodio un evento da ricordare.

Antonello Venditti: un viaggio tra i successi

Antonello Venditti ha aperto la puntata con una selezione dei suoi brani più iconici, tra cui “Notte prima degli esami”, “Alta marea” e “Dalla pelle al cuore”. L’artista ha condiviso con il pubblico non solo la sua musica, ma anche l’emozione di un nuovo tour che celebra i quarant’anni dalla pubblicazione del celebre brano “Notte prima degli esami”, già sold-out. Questo tour rappresenta un importante traguardo nella carriera di Venditti, che continua a emozionare generazioni di fan con la sua voce e le sue liriche evocative. Durante la sua esibizione, il cantautore ha raccontato aneddoti legati ai suoi brani, permettendo al pubblico di immergersi nel suo mondo musicale e nei ricordi che ciascuna canzone evoca.

Jerry Calà: tra cinema e cabaret

Jerry Calà ha portato sul palco di Domenica In il suo carisma e la sua verve comica, raccontando aneddoti dei suoi anni ruggenti nel mondo del cinema e del cabaret. L’artista ha intrattenuto il pubblico con storie divertenti e nostalgiche, prima di esibirsi con l’orchestra della trasmissione. Tra i brani interpretati, “Maracaibo” e “Io, vagabondo” hanno riscosso un grande successo, facendo cantare e ballare il pubblico presente in studio. Calà ha dimostrato di avere ancora la stessa energia e il talento che lo hanno reso un’icona della comicità italiana, confermando il suo posto nel cuore degli spettatori.

Sketch comici con Teo Teocoli e Massimo Boldi

La puntata ha visto anche la partecipazione di Teo Teocoli e Massimo Boldi, che hanno regalato momenti di pura comicità con sketch esilaranti. I due artisti hanno ricordato i tempi gloriosi del locale “Derby” di Milano, un luogo che ha visto nascere e crescere molti talenti della scena comica italiana, tra cui Enzo Jannacci, Cochi e Renato e Diego Abatantuono. I loro ricordi hanno fatto rivivere l’atmosfera di quegli anni, portando il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso la risata e la nostalgia.

Musica e saluti finali

La musica ha continuato a essere protagonista con l’esibizione di Shel Shapiro, che ha interpretato il celebre brano dei Beatles “Eleanor Rigby”. La performance ha aggiunto un tocco di classe alla serata, dimostrando come la musica possa unire generazioni diverse. Al termine della puntata, Mara Venier ha ringraziato gli ospiti e il pubblico, lasciando aperta la possibilità di un arrivederci per la 50esima edizione di Domenica In. Con un mix di emozioni, risate e musica, la trasmissione ha chiuso la sua stagione in grande stile, promettendo un futuro luminoso per il programma.

