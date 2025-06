Ultima puntata di chi può batterci?: Marco Liorni presenta una serata ricca di emozioni e vip

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma Chi può batterci? si prepara a concludere la sua avventura su Rai 1 con una puntata finale che promette di essere memorabile. Condotto da Marco Liorni, il format ha saputo attrarre un pubblico sempre più numeroso, culminando in una serata che vedrà sfidarsi concorrenti e vip in un mix di cultura, divertimento e competizione. La finale si svolgerà sabato 21 giugno 2025, alle 21:30, subito dopo il programma Affari Tuoi, e sarà visibile anche su RaiPlay.

Il format di chi può batterci?

Chi può batterci? è un family game che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua formula coinvolgente. In questa edizione, Marco Liorni ha ricoperto un doppio ruolo: presentatore e concorrente. Il programma si è articolato in tre puntate, pensate per intrattenere senza annoiare, in un periodo in cui gli spettatori si avvicinano alle vacanze estive. Durante il corso delle puntate, 101 concorrenti si sono sfidati contro una squadra di vip, affrontando rompicapi e quiz che hanno messo alla prova le loro conoscenze e abilità.

La semifinale, andata in onda il 14 giugno, ha registrato un notevole successo, con 1.724.000 spettatori e un share del 13,7%. Questo risultato ha alimentato l’attesa per la finale, dove si prevede una serata ricca di emozioni e colpi di scena.

I vip della finale

La finale di Chi può batterci? si preannuncia scintillante, con un cast di vip che promette di intrattenere il pubblico. Tra i partecipanti ci saranno nomi noti come Amanda Lear, icona della televisione e della musica, e Francesco Paolantoni, noto comico che ha fatto la sua fortuna in programmi come Ballando con le stelle e Che Tempo che Fa. A completare la squadra, ci saranno anche Sergio Friscia, Paolo Conticini ed Elenoire Casalegno, tutti pronti a sfidare i concorrenti in un clima di sana competitività.

Questi vip non solo porteranno il loro carisma sul palco, ma si impegneranno anche a rispondere a domande di cultura generale, attualità e logica, rendendo la serata ancora più avvincente. La presenza di personaggi così amati dal pubblico è un ulteriore incentivo per gli spettatori a sintonizzarsi e godere di un intrattenimento di qualità.

Il jackpot e la sfida finale

La puntata finale di Chi può batterci? avrà come protagonista l’ambito jackpot, che ha raggiunto la cifra di 65.000 euro. La sfida culminerà in un faccia a faccia tra il miglior concorrente del giorno e i sei vip, in un emozionante uno contro uno. Se il concorrente riuscirà a batterli tutti, avrà l’onore di diventare il primo campione dello show e portare a casa il ricco bottino.

La gara sarà gestita dalla voce di Franky, un elemento ormai iconico del programma, che guiderà i partecipanti attraverso una serie di quiz stimolanti. La nuova edizione ha visto un restyling del format, con uno studio rinnovato e un’atmosfera più vivace, per offrire agli spettatori un’esperienza coinvolgente e moderna.

Dettagli sulla messa in onda

L’ultima puntata di Chi può batterci? andrà in onda su Rai 1 sabato 21 giugno 2025, a partire dalle 21:30. Gli spettatori potranno seguire il programma anche in streaming su RaiPlay, dove le puntate saranno disponibili on demand nei giorni successivi. Il programma è scritto da un team di autori esperti, tra cui Stefano Santucci e Salvo Guercio, e diretto da Cristiano D’Alisera, garantendo così un prodotto di alta qualità per il pubblico italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!