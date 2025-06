Ultima puntata di Affari Tuoi: emozioni e sorprese nella serata finale condotta da Stefano De Martino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serata di sabato 28 giugno ha segnato la conclusione della stagione di Affari Tuoi, un programma di punta di Rai 1 che ha regalato momenti di festa e commozione. Gli studi Rai hanno ospitato un’atmosfera leggera e nostalgica, simile a quella dell’ultimo giorno di scuola, con il conduttore Stefano De Martino che ha saputo gestire la serata con carisma e ironia. La puntata ha visto la partecipazione di tecnici e operatori, che hanno reso omaggio alla “famiglia” che ha contribuito al successo di questa edizione.

La protagonista della serata: Vanessa dal Molise

Vanessa, una concorrente proveniente dal Molise, è stata la protagonista della puntata finale. Accompagnata dal compagno Stefano, il suo percorso nel gioco è iniziato in modo avvincente. I pacchi iniziali hanno portato con sé emozioni contrastanti: dopo un avvio promettente, con l’eliminazione di cifre basse, è arrivata la prima sorpresa negativa con l’uscita dei 50mila euro, un colpo duro da digerire. Nonostante ciò, Vanessa ha dimostrato grande determinazione, rifiutando la prima offerta del Dottore, fissata a 35mila euro. Da quel momento, la partita ha preso una piega inaspettata, con colpi di scena che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Momenti indimenticabili e colpi di scena

La puntata ha visto anche l’ingresso di Gennarino e la scoperta del Tintilia molisano, un vino tipico, nel pacco della Valle d’Aosta. Un momento simbolico è stato rappresentato dalla consegna del piatto d’oro alla Liguria, regione che ha ricevuto il maggior numero di varietà regionali durante la stagione. Un altro momento di grande coinvolgimento è stato il ballo di “Anema e Core”, che ha animato lo studio dopo la rivelazione dei fatidici zero euro nel pacco dell’Emilia Romagna. A danzare insieme a De Martino c’erano anche Thanat e Lupo, creando un’atmosfera di festa che ha caratterizzato il programma.

La tensione finale e la decisione di Vanessa

La tensione ha raggiunto il culmine quando Vanessa ha perso i 300mila euro e, successivamente, anche i 20mila, lasciando in gioco una combinazione di cifre ad alta suspense: 5 euro, 5mila e 100mila. In un momento decisivo, ha scelto di cambiare pacco, optando per il numero 15. Con due cifre così distanti ancora in gioco, il Dottore ha presentato l’ultima offerta stagionale di 35mila euro. Dopo un rapido confronto con il compagno, Vanessa ha accettato, esprimendo la sua emozione con la frase: “Questi soldi sono tanto per noi”. Quando, poco dopo, si è scoperto che il pacco finale conteneva 5mila euro, la sua scelta si è rivelata azzeccata.

Saluti e riflessioni sulla stagione

Prima dei saluti finali, Stefano De Martino ha compiuto un gesto simbolico, sciogliendo la cravatta in diretta, un atto che ha rappresentato la chiusura di una stagione ricca di emozioni. Ha ringraziato uno a uno tutti i membri della squadra, creando un commiato affettuoso e divertente. I 35mila euro portati a casa da Vanessa e Stefano sono un traguardo significativo, ma l’esperienza vissuta durante il programma ha rappresentato il vero premio, toccando il cuore di milioni di italiani. L’attesa per la prossima stagione di Affari Tuoi è già iniziata, mentre la banda saluta il pubblico tra applausi, piatti d’oro e passi di danza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!