Ultima puntata de Le Iene: Fabri Fibra, Roberto Saviano e i casi di Garlasco e Pifferi

La serata del 3 giugno 2025 segna il gran finale della stagione di Le Iene, il programma di Italia 1 che unisce intrattenimento e inchieste approfondite. Condotto da Max Angioni e Veronica Gentili, l’episodio di questa settimana promette di tenere incollati gli spettatori con storie avvincenti e ospiti di rilievo, tra cui il rapper Fabri Fibra e lo scrittore Roberto Saviano. La puntata si concentra su casi di cronaca che hanno scosso l’Italia, come il delitto di Garlasco e il controverso caso di Alessia Pifferi.

Fabri Fibra e Tredici Pietro: la musica al centro della puntata

Il rapper Fabri Fibra torna sul palco di Le Iene dopo un’assenza di tre anni, presentando il suo nuovo singolo “Che gusto c’è“. Questo brano rappresenta una critica all’ossessione contemporanea per i numeri, i like e la visibilità sui social media, anticipando il suo prossimo album “Mentre Los Angeles brucia“. Insieme a lui, anche Tredici Pietro, figlio del celebre Gianni Morandi e una delle nuove voci del rap italiano. Il servizio, curato da Riccardo Spagnoli e Wad, offre uno sguardo esclusivo sul dietro le quinte del videoclip di Fibra, rivelando il significato profondo di ogni rima e il messaggio che il rapper intende trasmettere.

Gaia in Brasile: un viaggio tra cultura e identità

Un altro segmento della puntata è dedicato alla cantante Gaia, che intraprende un viaggio intimo in Brasile, accompagnata da Nicolò De Devitiis. Le immagini mostrano il contrasto tra le favelas di San Paolo e le splendide spiagge di Rio de Janeiro, mentre Gaia esplora le sue radici culturali e affronta temi come l’ayahuasca e le verità personali. Questo ritratto sincero e profondo mette in luce le emozioni, i suoni e le memorie che caratterizzano l’identità della cantante, offrendo agli spettatori un’esperienza unica e coinvolgente.

Nuovi sviluppi nei casi di Garlasco e Pifferi

Il delitto di Chiara Poggi torna a far discutere, grazie a un’inchiesta condotta da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese. I due giornalisti portano alla luce una testimonianza inedita di un uomo ormai scomparso, che potrebbe fornire nuove chiavi di lettura sul caso. Inoltre, intervistano in esclusiva l’avvocato di Andrea Sempio, una figura centrale nella vicenda, la cui presenza ha sempre suscitato interrogativi. Per la prima volta, la madre di Alberto Stasi condivide le sue riflessioni, riaprendo ferite mai completamente rimarginate.

Un altro servizio di grande impatto riguarda il caso di Alessia Pifferi, con la presentazione di nuovi audio che rivelano un lato ancora più inquietante della donna. A interpretare questi audio sono il professor Gulotta e l’avvocata Pontenani, che offrono un’analisi approfondita della situazione, contribuendo a far emergere dettagli inediti su una vicenda che ha colpito l’opinione pubblica.

Roberto Saviano e il suo nuovo romanzo

In studio, Roberto Saviano presenta il suo ultimo libro, “L’amore mio non muore“, dedicato a Rossella Casini, una vittima della ‘ndrangheta. L’intervista con Saviano è intensa e toccante, affrontando temi di amore, violenza e memoria. Le sue parole risuonano forti, invitando alla riflessione su questioni di grande rilevanza sociale e culturale.

Le Iene andrà in onda stasera alle 21.20 su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Concludendo una stagione ricca di contenuti e inchieste, il programma lascia gli spettatori in attesa di scoprire cosa riserverà la prossima edizione.

