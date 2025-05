Ultima giornata di Serie A: Napoli e Inter in corsa per il titolo, eventi speciali in diretta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La giornata finale del campionato di Serie A 2024/2025 si preannuncia ricca di emozioni, con due partite decisive che si svolgeranno simultaneamente domani sera. Napoli affronterà il Cagliari e il Como sfiderà l’Inter, match che determineranno il Campione d’Italia, a meno di un eventuale spareggio. Per questo evento, i programmi sportivi di Rai e Mediaset si preparano a offrire un’ampia copertura, con studi e inviati dislocati nei luoghi chiave delle partite.

La domenica sportiva: un format speciale per l’ultima giornata

Rai Sport ha deciso di innovare il suo format per La Domenica Sportiva, proponendo una versione speciale che andrà in onda venerdì alle 22:50 su Rai 2. Questo programma, realizzato in collaborazione con la Testata Giornalistica Regionale e RaiNews24, avrà un doppio studio: uno a Napoli e l’altro a Milano. A Napoli, il team sarà composto da Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Lele Adani ed Eraldo Pecci, pronti a commentare le emozioni della partita che potrebbe incoronare il Napoli come campione. A Milano, invece, Laura Bart, Furio Zara e Mauro Bergonzi si occuperanno delle analisi e dei collegamenti dal Var.

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno presenti due postazioni: Giacomo Capuano si troverà all’interno dell’impianto, mentre Fabrizio Cappella sarà all’esterno. Alessandra D’Angiò avrà il compito di raccogliere le emozioni dei tifosi azzurri in Piazza del Plebiscito, all’ingresso del Palazzo Reale. Anche per l’Inter, ci saranno due postazioni dedicate: Luca De Capitani e Thomas Villa saranno in collegamento dallo stadio Sinigaglia di Como, mentre Paolo Maggioni si occuperà di testimoniare gli umori dei tifosi interisti in Piazza Duomo a Milano.

Pressing: ritorno su Canale 5 per l’ultima giornata

Dopo un breve periodo su Italia 1, il programma sportivo Pressing torna su Canale 5 proprio in occasione dell’ultima giornata di campionato. La trasmissione andrà in onda in seconda serata sia venerdì, dopo la mezzanotte, che domenica. La squadra di opinionisti e inviati rimarrà la stessa, con Massimo Callegari e Monica Bertini a guidare il dibattito e le analisi delle partite. Questo ritorno su Canale 5 rappresenta un’importante opportunità per i tifosi di seguire in diretta gli sviluppi di un finale di campionato che si preannuncia avvincente.

Con l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia in palio, l’ultima giornata di Serie A promette di essere un evento memorabile, con una copertura mediatica che riflette l’importanza di questo momento per le squadre e i tifosi coinvolti.

