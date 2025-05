Ultima finale di ‘Ballando con le Stelle’: tutti i dettagli dell’attesissimo appuntamento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, il talent show ‘Ballando con le Stelle‘ giunge al suo epilogo con un evento speciale che promette emozioni e sorprese. L’appuntamento è fissato per le 21.35 su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Durante la finale, Milly Carlucci svelerà il nome del vincitore e del nuovo maestro che guiderà i vip nelle prossime edizioni del programma.

La finale: un evento da non perdere

Il quarto e ultimo appuntamento di ‘Ballando con le Stelle‘ non è solo un momento di competizione, ma rappresenta anche una celebrazione dei vent’anni di successi del programma. Per l’occasione, il palco si arricchisce della presenza di ospiti speciali, tra cui volti noti delle passate edizioni. Tra gli invitati ci saranno Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Questi artisti non solo porteranno il loro carisma, ma contribuiranno a rendere la serata ancora più memorabile.

Oltre agli ospiti, i maestri concorrenti si sfideranno per conquistare l’unico posto di nuovo mentore delle prossime edizioni del programma. Non mancheranno le esibizioni dei maestri in carica, che porteranno sul palco le loro coreografie più iconiche. Inoltre, due storici ballerini, Samanta Togni e Raimondo Todaro, torneranno a danzare, regalando al pubblico un tuffo nel passato e un assaggio della loro arte.

La giuria e il ruolo del pubblico

La giuria, composta da nomi di spicco come Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, avrà il compito di valutare le esibizioni e contribuire alla scelta del vincitore. Tuttavia, il pubblico avrà un ruolo fondamentale nel decidere chi entrerà ufficialmente a far parte del cast di ‘Ballando con le Stelle‘. Attraverso i social media, gli spettatori potranno esprimere le proprie preferenze, rendendo la finale un evento interattivo e coinvolgente.

A supporto della giuria, ci saranno anche i professionisti Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino, che offriranno il loro contributo a bordo campo. Alberto Matano, noto volto della televisione italiana, sarà presente per commentare le emozioni e le dinamiche della serata, rendendo l’atmosfera ancora più vivace.

Con un mix di competizione, celebrazione e intrattenimento, la finale di ‘Ballando con le Stelle‘ si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di danza e spettacolo.

