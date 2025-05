La pasta fredda reinventata da Alessandra Spisni: un’estate di sapori freschi e tradizionali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate porta con sé l’esigenza di piatti freschi e leggeri, e Alessandra Spisni, nota sfoglina bolognese, ha trovato un modo innovativo per reinterpretare la pasta fredda. Abbandonando le solite insalate di riso e la pasta scotta, Spisni propone un piatto che unisce la freschezza estiva alla tradizione culinaria italiana. La sua ricetta, presentata nel salotto di Antonella Clerici su Rai 1, ha già conquistato il pubblico, dimostrando che la pasta può essere servita fredda senza perdere il suo fascino.

Gli ingredienti per una pasta fredda sorprendente

La ricetta di Alessandra Spisni si basa su ingredienti semplici e di qualità. Per preparare la pasta fresca, sono necessari solo 300 grammi di farina 00 e 4 uova. Questi due elementi costituiscono la base per un piatto che promette di stupire. Per il condimento, la sfoglina utilizza una combinazione di sapori che esalta il piatto: 2 peperoni, 150 grammi di olive nere denocciolate, il succo di 1 limone, 50 millilitri di aceto bianco, un cucchiaino di zucchero, uno spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva, sale e pepe a piacere. Questa selezione di ingredienti non solo è fresca, ma offre anche un contrasto di sapori che rende la pasta fredda un piatto unico e appetitoso.

La preparazione della pasta fresca: un’arte da maestro

La preparazione della pasta fresca è un momento cruciale nella ricetta di Spisni. Si inizia impastando la farina e le uova fino a ottenere una sfoglia liscia. È fondamentale lasciare riposare l’impasto prima di stenderlo con il mattarello, evitando l’uso della sfogliatrice per mantenere la tradizione. La sfoglia non deve essere troppo sottile, e una volta stesa, deve asciugare all’aria per garantire che le tagliatelle mantengano la loro consistenza anche da fredde. Dopo aver tagliato le tagliatelle in porzioni non troppo lunghe, si cuociono brevemente in acqua bollente salata e si scolano su una teglia, evitando che si attacchino tra loro. Un’abbondante spruzzata di succo di limone e un filo d’olio extravergine d’oliva completano la preparazione, prima di riporre la pasta in frigorifero per farla raffreddare.

Il condimento: un’esplosione di sapori estivi

Il vero segreto della pasta fredda di Alessandra Spisni risiede nel condimento. I peperoni, dopo una breve sbollentatura, vengono saltati in padella con aglio e olio. La chiave per esaltare il loro sapore è una leggera caramellatura, ottenuta aggiungendo zucchero e un tocco di aceto bianco. Questo passaggio crea un contrasto di sapori che evoca l’estate e sorprende il palato. Una volta che i peperoni si sono raffreddati, vengono uniti alle tagliatelle insieme alle olive tagliate grossolanamente. Un’ultima mescolata e il piatto è pronto per essere servito. Questa ricetta non è solo perfetta per le calde giornate estive, ma si presta anche a pranzi veloci, brunch creativi o cene all’aperto.

La pasta fredda di Alessandra Spisni rappresenta un’innovazione nel panorama culinario estivo, dimostrando che la tradizione può essere reinterpretata in modi inaspettati e gustosi. Con la sua proposta, Spisni invita tutti a scoprire un nuovo modo di gustare la pasta, portando freschezza e originalità in tavola.

