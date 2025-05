Fiorello lancia un avvertimento a Macron durante La Pennicanza: la satira non risparmia nessuno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della satira e della cronaca rosa si è animato con le ultime dichiarazioni di Fiorello nel programma “La Pennicanza“, in onda su Rai Radio 2. Durante la puntata del 29 maggio, il noto showman ha colto l’occasione per commentare un episodio che ha coinvolto il Presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, attirando l’attenzione su un battibecco avvenuto in volo. La trasmissione, caratterizzata da un mix di ironia e commento sociale, continua a riscuotere un grande successo tra il pubblico.

L’episodio tra Emmanuel e Brigitte Macron

Recentemente, Emmanuel e Brigitte Macron sono stati protagonisti di un episodio che ha fatto discutere. Durante un viaggio di Stato in Vietnam, un video ha immortalato un momento di tensione tra i due coniugi, in cui la Première Dame ha schiaffeggiato il Presidente. L’Eliseo ha cercato di minimizzare l’accaduto, definendolo una “complicità di coppia”. Tuttavia, per dissipare eventuali malintesi, i Macron hanno continuato a mostrarsi in pubblico con gesti affettuosi, specialmente durante un viaggio in Indonesia, dove hanno cercato di dimostrare la loro unità attraverso abbracci e sorrisi.

Questa situazione ha fornito a Fiorello l’occasione perfetta per lanciare un avvertimento al Presidente francese. Durante la puntata di “La Pennicanza“, ha commentato ironicamente il prossimo incontro tra Macron e la Premier italiana Giorgia Meloni, avvertendo il Presidente di prestare attenzione al suo comportamento, suggerendo che Meloni non è affatto come Brigitte. Questo scambio di battute ha suscitato l’ilarità del pubblico, dimostrando come la satira possa affrontare temi di rilevanza politica in modo leggero e divertente.

La satira di Fiorello e Biggio

Il programma “La Pennicanza“, condotto da Fiorello e Biggio, si distingue per la sua capacità di mescolare commento sociale e intrattenimento. Ogni giorno, i due conduttori offrono una rassegna di eventi attuali, utilizzando l’ironia per commentare la cronaca e il mondo dello spettacolo. La loro satira non risparmia nessuno, da personaggi del mondo della televisione a figure politiche di spicco.

Nella stessa puntata, Fiorello ha anche scherzato sul Papa, ipotizzando che Papa Leone volesse partecipare al Giro d’Italia, e ha lanciato frecciatine a Donald Trump e Elon Musk. Questi interventi non solo intrattengono il pubblico, ma stimolano anche una riflessione su temi di attualità, rendendo il programma un punto di riferimento per chi ama la satira politica e sociale.

La Pennicanza: un successo in continua crescita

“La Pennicanza” è in onda su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, e ha saputo conquistare un vasto pubblico. La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound, permettendo a chiunque di seguire le puntate in qualsiasi momento. Inoltre, le repliche del programma vengono trasmesse il giorno successivo, offrendo un’opportunità per chi non ha potuto ascoltarlo in diretta.

Il successo di Fiorello e Biggio è testimoniato anche dai numerosi commenti entusiasti sui social media, dove i fan esprimono il loro apprezzamento per l’ironia e la freschezza del programma. La capacità di affrontare temi di attualità con leggerezza e intelligenza ha reso “La Pennicanza” un appuntamento imperdibile per gli ascoltatori di Rai Radio 2.

Anticipazioni sulla puntata del 30 maggio

Per il 30 maggio, “La Pennicanza” promette di continuare a intrattenere il pubblico con nuove battute e commenti sui temi di attualità. Rai Radio 2 ha già anticipato alcuni contenuti della puntata, pubblicando sui social una foto di Fiorello in tuta da astronauta, mentre fluttua nello spazio. Questo teaser ha suscitato curiosità e attesa tra i fan, pronti a scoprire quali saranno le nuove frecciatine e le osservazioni ironiche del conduttore.

Con la sua formula vincente, “La Pennicanza” si conferma un programma di riferimento nel panorama radiofonico italiano, capace di unire intrattenimento e informazione in un mix avvincente e coinvolgente.

