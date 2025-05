Ultima avventura per Ed e Lorraine Warren: ecco le novità su The Conjuring: Last Rites

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga horror di The Conjuring si prepara a concludere il suo percorso con l’uscita di “The Conjuring: Last Rites“, quarto capitolo che riporta sullo schermo i celebri cacciatori di demoni Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga. Il film, atteso per il prossimo autunno, promette di regalare ai fan un’ultima, intensa avventura nel mondo del paranormale.

Il ritorno di Ed e Lorraine Warren

In “The Conjuring: Last Rites“, i protagonisti Ed e Lorraine Warren tornano a confrontarsi con forze oscure, dopo aver affrontato numerosi casi spaventosi nel corso della saga. Patrick Wilson, che interpreta Ed Warren, ha condiviso con Entertainment Weekly la sua visione sul finale della serie: “Ci sono un numero limitato di volte in cui puoi dire: ‘Questo è il caso peggiore che abbiamo mai avuto!'”, ha dichiarato con un tono scherzoso. Vera Farmiga, che veste i panni di Lorraine, ha aggiunto un tocco di umorismo alla situazione, raccontando un aneddoto sul suo rosario: “Il mio rosario si è letteralmente rotto. I grani dicevano: ‘Ragazza, ce ne andiamo!’. Credo che abbiamo fatto tutto il possibile.”

Dettagli sul film e la sua produzione

Diretto da Michael Chaves, già noto per il suo lavoro nel terzo capitolo della saga e in altri film horror come “La Llorona – Le lacrime del male” e “The Nun II – La vocazione“, “The Conjuring: Last Rites” si propone di chiudere la storia principale dei Warren. Chaves ha rivelato di aver considerato l’idea di includere un momento simile a quello di “Avengers: Endgame“, con il ritorno di mostri iconici della saga, ma ha poi scelto di concentrarsi su una narrazione più personale e intima.

Nel film, Ed e Lorraine vengono richiamati dal loro ritiro per indagare su un caso paranormale ben documentato, quello della famiglia Smurl, che si è verificato tra gli anni ’70 e ’80. Questo caso è noto per le sue manifestazioni inquietanti e ha attirato l’attenzione dei ricercatori del paranormale. Il cast del film include nomi come Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, Tilly Walker, Molly Cartwright, Peter Wight e Kate Fahy. Mia Tomlinson interpreta Judy, la figlia ormai adulta di Ed e Lorraine.

La chimica tra i protagonisti

Vera Farmiga ha parlato della sua collaborazione con Patrick Wilson, descrivendo il loro rapporto come “il matrimonio combinato migliore nella storia dei matrimoni combinati”. Ha espresso quanto le mancherà lavorare con lui, sottolineando la loro intesa sul set: “È divertente e capisce perfettamente le mie idiosincrasie. Adoro quell’uomo. Sono così fortunata ad averlo avuto al mio fianco. Ha fatto sì che tutti questi esorcismi estenuanti e devastanti sembrassero una grigliata in famiglia.” Questa chimica tra i due attori ha contribuito a rendere i loro personaggi indimenticabili e ha affascinato il pubblico nel corso degli anni.

Con l’uscita di “The Conjuring: Last Rites“, i fan della saga possono aspettarsi un epilogo ricco di tensione e colpi di scena, mentre Ed e Lorraine Warren si preparano ad affrontare una delle loro sfide più grandi. La curiosità cresce in attesa di scoprire come si concluderà questa avventura nel mondo del paranormale.

