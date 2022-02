Tyrese Gibson dà il benvenuto a Jason Momoa in “Fast And Furious 10”

Jason Momoa viene accolto a braccia aperte in “Fast and Furious 10” da Tyrese Gibosn.

Un’accoglienza calorosa per Jason Momoa

Il prossimo capitolo della serie Fast & Furious dovrebbe essere quello conclusivo e sarà, secondo quanto si vocifera, diviso in due film. Segnerà la fine di un’era per la “famiglia” di interpreti che per anni hanno lavorato insieme, ma prima della fine, sembra che un altro grande si unirà al gruppo. È stato infatti recentemente rivelato che Jason Momoa con molta probabilità entrerà a far parte del cast e Tyrese Gibson ha mostrato tutta la sua felicità in un post sul suo profilo Instagram.

Anche se attualmente Jason Momoa è ancora “in trattative” per essere un interprete del prossimo lavoro, quando trapelano notizie del genere quasi sempre gli accordi sono vicini alla firma e che ci sono solo dettagli da elaborare. È possibile che le cose possano ancora fallire, ma sembra improbabile. E Jason Momoa ha almeno un membro attuale del franchise dalla sua parte.

Momoa, buono o cattivo?

Si pensa che Momoa dovrebbe ricoprire un ruolo da villain, così come si presume che Charlize Theron aka Cipher, che è sopravvissuta agli ultimi due film, è destinata a ottenere il suo spin-off, e tornerà ancora una volta per cercare di sconfiggere Dom e compagnia.

Ovviamente, con almeno due film da girare, esiste ancora la possibilità che potremmo vedere il personaggio di Momoa, chiunque esso sia, iniziare nel prossimo film come un cattivo e diventare un membro della squadra nella puntata finale. Questo è quello che è successo con il personaggio di Jason Statham ed è successo anche con Luke Evans. F9 ha anticipato che il personaggio di John Cena potrebbe unirsi ai nostri eroi, quindi è possibile che lo stesso possa accadere qui.

A questo punto gli unici attori che sembrano essere fuori dal gruppo sono Dwayne Johnson, che ha dichiarato chiaramente che non tornerà, e Gal Gadot, il cui personaggio Gisele sembra essere l’unico personaggio che non può essere riportato in vita.

La prima parte di “Fast and Furious 10” dovrebbe uscire a maggio del 2023 . Le riprese dovrebbero iniziare a breve.

