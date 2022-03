Tyrese Gibson è nel cast stellare di “Hard Matter”, il nuovo thriller scritto e diretto dal regista Justin Price e prodotto da Wonderfilm Media.

La star di “Fast and Furius” è gia a lavoro sul set

L’attore Tyrese Gibson, che ha recitato nella trilogia di “Fast and Furious”, si è unito al cast del thriller d’azione “Hard Matter”. Secondo “The Hollywood Reporter”, Gibson, 43 anni, reciterà nel film di Justin Price insieme al leggendario e pluripremiato attore Harvey Keitel (“Smoke”, “Red Dragon” e “Youth”).

Il film, scritto e diretto da Justin Price, è ambientato in una nuova America divisa per quadranti e dove una società assetata di potere prende il controllo del sistema carcerario e dei criminali mentre le nuove forze dell’ordine infliggono la pena capitale per riconquistare la supremazia e ripristinare gli equilibri.

Jeff Bowler e Bret Saxton per Wonderfilm Media sono i produttori della pellicola, insieme a Price e Latavius ​​Powell. Richard Salvatore è, invece, il produttore esecutivo.

Il botta e risposta tra l’attore e la produzione

“Questa è la mia seconda produzione con Wonderfilm e adoro il loro talento per la narrazione. Bret e Jeff sono ottimi collaboratori”, ha affermato Gibson nella sua stessa dichiarazione. Saxon e Bowler hanno aggiunto:” Tyrese salendo a bordo di “Hard Matter” ha portato un’elevata energia sul set e siamo sempre più entusiasti, giorno dopo giorno, che questa produzione procede”.

Di recente la star di “Fast and Furius” ha terminato la produzione di 1992 del regista Ariel Vromen, ed è anche apparso in “Fast 9”. Inoltre, lo vedremo nel prossimo film della Marvel Entertainment Morbius per la Columbia Pictures. Gibson sta anche sviluppando il film biografico su Teddy Pendergrass, che sarà prodotto da Donald De Line, Lee Daniels e Voltron Pictures. Wonderfilm Media ha recentemente terminato il thriller poliziesco “Muti”, con Morgan Freeman e Cole Hauser, White Elephant, con John Malkovich, Bruce Willis e Olga Kurylenko.

Mina Franza

15/03/2022