56 sono i titoli dei film selezionati alla 73º edizione del Festival di Cannes 2020, che ogni anno si svolge presso il Palais des Festivals et des Congrès della città francese.

Nonostante quest’anno il Festival non possa fisicamente avere luogo a causa della pandemia del coronavirus, la tanto attesa selezione ufficiale promessaci dal delegato generale della kermesse Thierry Fremaux è arrivata.

Festival di Cannes: 56 titoli per un’edizione speciale

“Le varie commissioni selezionatrici avevano già visionato oltre 2000 titoli e sarebbe stato un peccato gettare un lavoro di quel genere.”, dice Fremaux durante un’intervista televisiva, “Non c’è un film d’apertura, non c’è un film di chiusura, non ci sono sezioni, perché non ci sarà un festival vero e proprio”.

L’edizione virtuale del Festival di Cannes 2020 rinuncia a tutte le sue sezioni (In concorso, Un certain regard, Settimana Internazionale della Critica,, Quinzaine del Realisateurs,…) ma non alla proclamazione della selezione ufficiale, in cui a fianco a nomi di autori di fama mondiale si schierano talenti emergenti.

Le pellicole in selezione usciranno nelle sale cinematografiche per il loro debutto nei prossimi mesi a seconda delle disposizioni di sicurezza dei vari Paesi, con alcuni titoli che potrebbero slittare persino alla stagione primaverile del 2021.

Per l’attesissimo “The French Dispatch” di Wes Anderson non si ha ancora una data certa, mentre in Francia si avrà la possibilità di vedere “Eté 85” di François Ozon già dal prossimo 15 luglio.

Alcuni tra i molteplici titoli saranno invece presentati ai Festival Internazionali che hanno recentemente stretto accordi con Cannes, come ad esempio Toronto International Film Festival o il Sundance Film Festival; tra questi non compare purtroppo il nome della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, la cui apertura sembra non essere riconfermata per il mese di settembre.

La lista completa dei film presenti nella Selezione Ufficiale:

The French Dispatch di Wes Anderson

Eté 85 di François Ozon

Asa ga Kuru (True Mothers) di Naomi Kawase

Lovers Rock, Mangrove di Steve McQueen

Druk (Another Round) di Thomas Vinterberg

ADN (DNA) di Maïwenn

Last Words di Jonathan Nossiter

Heaven: To The Land of Happiness di Im Sang-soo

El olvido que seremos di Fernando Trueba

Peninsula di Yeon Sang-ho

In the Dusk (Au crépuscule) di Sharunas Bartas

Des hommes di Lucas Belvaux

The Real Thing di Koji Fukada

Passion simple di Danielle Arbid

A Good Man di Marie-Castille Mention-Schaar

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait di Emmanuel Mouret

Souad di Ayten Amin

Limbo di Ben Sharrock

Rouge (Red Soil) di Farid Bentoumi

Sweat di Magnus von Horn

Teddy di Ludovic e Zoran Boukherma

February (Février) di Kamen Kalev

Ammonite di Francis Lee

Un médecin de nuit di Elie Wajeman

Enfant terrible di Oskar Roehler

Nadia (Butterfly) di Pascal Plante

Here We Are di Nir Bergman

Septet: The Story of Hong Kong di Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping, Patrick Tam e Ringo Lam

Falling di Viggo Mortensen

Pleasure di Ninja Thyberg

Slalom di Charlène Favier

Casa de antiguidades (Memory House) di Joao Paulo Miranda Maria

Broken Keys (Fausse note) di Jimmy Keyrouz

Ibrahim di Samir Guesmi

Beginning (Au commencement) di Dea Kulumbegashvili

Gagarine di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

16 printemps di Suzanne Lindon

Vaurien di Peter Dourountzis

Garçon chiffon di Nicolas Maury

Si le vent tombe (Should The Wind Fall) di Nora Martirosyan

John and The Hole di Pascual Sisto

Striding into The Wind (Courir au gré du vent) di Wei Shujun

The Death of Cinema and My Father Too (La Mort du cinéma et de mon père aussi) di Dani Rosenberg

En route pour le milliard (The Billion Road) di Dieudo Hamadi

The Truffle Hunters de Michael Dweck di Gregory Kershaw

9 jours à Raqqa di Xavier de Lauzanne

Antoinette dans les Cévennes di Caroline Vignal

Les Deux Alfred di Bruno Podalydès

Un triomphe (The Big Hit) di Emmanuel Courcol

L’Origine du monde di Laurent Lafitte

Le Discours di Laurent Tirard

Aya to Majo (Earwig and The Witch) di Goro Miyazaki

Flee di Jonas Poher Rasmussen

Josep di Aurel

Soul di Pete Docter

Barbara Sebastiani

05/06/2020