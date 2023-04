Tutti i film di Massimo Troisi arrivati su Netflix: scopriamo quali sono

Il catalogo di Netflix ha ampliato il materiale cinematografico relativo al cinema di Massimo Troisi, sulla piattaforma. Infatti dal 1 di Aprile sono stati inseriti diversi film con protagonista il grande comico napoletano, due dei quali diretti anche, che vanno ad aggiungersi ad altri quattro titoli che erano già presenti in precedenza.

Andiamo a vedere nello specifico quali sono tutti i titoli a catalogo Netflix con protagonista Troisi, tra quelli appena arrivati e quelli già presenti.

Tutti i film con Massimo Troisi presenti su Netflix

Oltre ai Cult movie del comico napoletano che erano già presenti sulla piattaforma, ovvero il suo film d’esordio “Ricomincio da tre“, “Non ci resta che piangere” (diretto e interpretato con Roberto Benigni), “Pensavo fosse amore, invece era un calesse” e “Il postino“, suo ultimo film, Netflix ha aggiunto ben altri 5 titoli con Massimo Troisi.

“Scusate il ritardo“, ovvero il suo secondo film da regista e “Le vie del signore sono finite” (probabilmente il suo film meno ispirato, soprattutto il meno divertente) completano il quadro della filmografia del regista e sono disponibili sul catalogo Netflix, dal 1 Aprile.

A questi titoli si aggiungono anche il simpatico “No, grazie il caffè mi rende nervoso“, con protagonista l’amico Lello Arena, dove Troisi interpreta se stesso in piccole apparizioni e i due film in cui Massimo Troisi ha recitato per il regista Ettore Scola, ovvero “Che ora è“, una bella commedia sul rapporto padre-figlio, al fianco di Marcello Mastroianni ed il picaresco “Il viaggio di Capitan Fracassa“, dove il comico napoletano interpreta un malinconico Pulcinella in una compagnia itinerante nella Francia del ‘600 circa.

Una buona occasione, quindi, quella offerta dalla piattaforma Netflix per farsi una ripassata del cinema di Massimo Troisi e riscoprirlo, per chi non lo conoscesse appieno, anche in veste di attore in alcune opere non di sua firma.