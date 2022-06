Trying: online il trailer della stagione 3 in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha condiviso il trailer della stagione 3 della comedy “Trying”, in arrivo il 22 luglio con i primi due degli otto episodi totali, seguiti da nuove puntate distribuite sulla piattaforma ogni venerdì, fino al 2 settembre.

Dopo la conclusione della seconda stagione, nella terza ritroviamo Nikki (la candidata ai BAFTA Esther Smith) e Jason (il candidato al premio SAG Rafe Spall) neo-genitori di due bambini che stanno imparando a conoscere. Ora non devono fare altro che tenerli stretti a loro, cosa che si rivela più complicata di quanto pensassero inizialmente. Catapultati all’improvviso nel complesso mondo dei genitori, Nikki e Jason devono imparare, come si vede nel video diffuso online, a gestire non solo le relazioni con parenti e amici, ma anche il loro stesso rapporto, messo alla prova dagli alti e bassi dell’essere genitori, mentre cercano di imparare dai loro figli e di mantenere in equilibrio la propria sanità mentale.

Oltre a Esther Smith e Rafe Spall, nel cast della terza stagione troviamo Eden Togwell nel ruolo di Princess, Mickey McAnulty in quello di Tyler, Oliver Chris nel ruolo di Freddy, Sian Brooke in quello di Karen, Darren Boyd nei panni di Scott e Robyn Cara in quelli di Jen.

La serie Trying è stata creata, scritta e prodotta da Andy Wolton, diretta e prodotta da Jim O’Hanlon (Catastrophe); Josh Cole è il produttore esecutivo. La serie è prodotta da BBC Studios.

