True Story: prime immagini della serie drammatica Netflix con Wesley Snipes

“True Story” mostra le prime immagini in cui gli attori Snipes e Hart sono co-protagonisti nella serie limitata basata sulla vita del comico Hart.

True Story: i protagonisti e la trama

Il comico Kevin Hart reciterà al fianco del collega attore Wesley Snipes nella nuova serie limitata di Netflix “True Story”, che debutterà a novembre. Questa serie, che ha rivelato le prime immagini, segnerà il passaggio di Hart dal suo solito repertorio comico a un genere più drammatico. Inoltre, come suggerisce il nome stesso della serie, servirà anche come prospettiva romanzata della vita di Hart.

I due attori interpreteranno una coppia di fratelli. Hart è Kid, un comico e attore famoso in tutto il mondo che torna alle sue origini, la città di Filadelfia, per dare il via al suo tour e visitare il suo ribelle fratello maggiore. Snipes interpreta Carlton, il fratello di Kid, che si unisce a lui in una serata ricca di eventi che metterà alla prova il loro instabile legame fraterno. Insieme, tentano di placare le conseguenze di quella serata persa e di impedire che la carriera e la reputazione di Kid vadano a rotoli.

Produzione e Cast

“True Story” è prodotto dallo showrunner di Hart e Narcos, Eric Newman. Mike Stein e Tiffany Brown della società di produzione di Hart, Hartbeat Productions, sono anche co-produttori. Charles Murray , scrittore e produttore di “Sons of Anarchy” , è lo showrunner. Stephen Williams (Watchmen, Lost) dirigerà e produrrà esecutivamente la prima metà degli otto episodi, e Hanelle Culpepper (Star Trek Picard, Kung Fu) dirigerà la seconda metà. Altri membri del cast di attori sono: Tawny Newsome, Will Catlett, Paul Adelstein, Ash Santos, Lauren London, John Ales, Chris Diamantopoulos e Billy Zane.

“True Story” è girata a Los Angeles e in parte a Philadelphia. La sua data di uscita è fissata per il 24 novembre come esclusiva Netflix.

Francesca Reale

17/09/2021