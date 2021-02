Il film “True Lies” diventa una serie tv della CBS. Matt Nix, McG e James Cameron hanno dato il loro consenso affinché partano le riprese dell’ episodio pilota.

True Lies: da film di successo a serie tv

“True Lies” è un action comedy di successo creata da James Cameron nel 1994. Il film del prodotto da Cameron tramite la sua Lightstorm Entertainment, aveva come protagonisti Arnold Schwarzengger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Art Malik e Bill Paxton. Nacque a sua volta come remake della commedia francese del 1991 “La Totale”. La vicenda è incentrata sull’agente di governo degli Stati Uniti Harry Tasker (Schwarzenegger), che bilancia la sua vita di spia con i suoi doveri familiari. “True Lies”è stato un successo mondiale al botteghino e ha regalato a Curtis un Golden Globe.

Dopo più di vent’anni “True Lies” diventa una serie tv. Il pilot è stato scritto da Nix e sarà diretto da McG. In esso una casalinga di periferia insoddisfatta è scioccata nello scoprire che il suo insipido e insignificante marito consulente informatico è un’abile spia internazionale. Appresa la verità, lei stessa viene risucchiata in un vortice di pericolo e avventura quando viene reclutata per lavorare al fianco del marito per salvare il mondo mentre cercano di rivitalizzare il loro matrimonio senza passioni.

Un desiderio divenuto realtà

Nix è il produttore esecutivo tramite il suo Flying Glass of Milk Productions, mentre McG e Mary Viola sono produttori tramite Wonderland Sound and Vision di McG, così come Cameron e Rae Sanchini tramite Lightstorm Entertainment.

Portare “True Lies” in televisione era un antico desiderio per McG. Ha iniziato a perseguire l’idea nel 2016, poco dopo aver firmato un accordo generico con 20th TV, il cui studio di produzione ha prodotto il film. L’anno successivo viene avviata una serie TV con Marc Guggenheim come scrittore e il pilot viene pre-venduto alla Fox. Ma il progetto non è andato oltre la fase della sceneggiatura. McG ha però perseguito l’obiettivo.

L’anno scorso, McG è stato scelto come regista e produttore esecutivo del reboot della ventesima serie TV basata su di un film popolare, “Turner & Hooch”, per Disney +, creato e prodotto da Nix. I due si sono piaciuti e hanno deciso di collaborare anche per “True Lies”. Il loro progetto è infine approdato alla CBS.

La CBS in questa stagione sta aggiungendo due nuove serie drammatiche basate su franchise, “Il silenzio degli innocenti” e il reboot di “The Equalizer”.

Maria Bruna Moliterni

11/ 02/ 2021