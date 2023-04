Trolls 3 – Tutti Insieme è il nuovo capitolo della saga d’animazione targata DreamWorks, prossimamente al cinema

Trolls 3 – Tutti Insieme è il nuovo film d’animazione targato DreamWorks Animation, sotto la direzione di Walt Dohrn. Preparatevi a una riunione di famiglia ricca di azione, di star e di colori come non mai. Torneranno infatti protagonisti Anna Kendirck e Justin Timberlake, per il nuovo capitolo del franchise musical campione d’incassi. Universal Pictures International Italy distribuirà la pellicola in Italia, in uscita il prossimo Natale.

All’interno del film d’animazione troveremo alcune hit pop nuove e classiche, con un folgorante cast di superstar musicali e comiche. Nei panni del nuovo personaggio Viva, troveremo la quattro volte candidata ai Grammy e vincitrice di un Latin Grammy Camila Cabello. Zosia Mamet vestirà i panni di Crimp. L’icona drag RuPaul Charles, vincitrice di 12 Emmy, vestirà i panni di Miss Maxine.

Per quanto riguarda le vecchie conoscenze della saga vedremo di nuovo: Justin Timberlake nei panni di Branch, Anna Kendrick nei panni di Poppy, Zooey Deschanel nel ruolo di Bridget, Christopher Mintz-Plasse nel ruolo di Gristle, Aino Jawo e Caroline Hjelt nel ruolo di Satin e Chenille, Anderson Paak nel ruolo di Prince D, Ron Funches nel ruolo di Cooper, Kunal Nayyar nel ruolo di Guy Diamond, Kenan Thompson nel ruolo di Tiny Diamond. Trolls 3 – Tutti insieme è diretto dal regista Walt Dohrn e dalla produttrice Gina Shay, con la co-direzione di Tim Heitz. I primi due capitoli, Trolls (2016) e Trolls World Tour (2020), hanno raggiunto un successo da record, ottenendo una nomination all’Oscar per la Migliore Canzone Originale.

Di seguito la trama del nuovo film, in uscita per Natale 2023: