Trollhunters: Rise of the Titans, il trailer della saga animata di Guillermo del Toro

Il trailer di “Trollhunters: RIse of the Titans” anticipa l’epica ed emozionante conclusione della saga animata di Guillermo del Toro. Il film riunirà i personaggi preferiti dai fan di tutti e tre gli spettacoli di “Tales of Arcadia”.

Trollhunters: il trailer ufficiale

Netflix e DreamWorks Animation hanno rilasciato il primo trailer di “Trollhunters: Rise of the Titans”, che promette una conclusione titanica alla saga di “Tales of Arcadia” creata da Guillermo del Toro. La saga è stata lanciata nel lontano 2016 con “Trollhunters: Tales of Arcadia”, ma da allora è diventata un’epopea che abbraccia diversi secoli e generi diversi.

Il trailer mostra titani colossali che si alzano come se questo fosse un anime, e dopo tre spettacoli che ci mostrano mondi magici nascosti alla popolazione generale, “Rise of the Titans” alza finalmente la posta in gioco e rivela la verità sulla magia al mondo intero. Vediamo aerei militari e carri armati che cercano inutilmente di attaccare i titani, prima che i nostri eroi combattano contro di loro con nuove armi e un potente “linguaggio da eroe”, come direbbe Krel.

Per i fan di “Tales of Arcadia”, questo trailer ha tutto ciò che sperano nella conclusione di questa epica saga. C’è azione su larga scala, momenti divertenti dei personaggi, un tono oscuro ed emotivo e, naturalmente, i nostri personaggi preferiti che si uniscono per affrontare il male per l’ultima volta.

Produzione e Cast

“Rise of the Titans” è diretto da Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco e Andrew L. Schmidt, che hanno diretto tutti gli episodi delle precedenti stagioni dello show. Marc Guggenheim, Dan Hageman e Kevin Hageman tornano invece a scrivere il film, che riunisce personaggi di “Trollhunters” e della sua serie spin-off “3Below”, e “Wizards”.

Il cast di “Rise of the Titans” include Emile Hirsch (C’era una volta…a Hollywood) nei panni di Jim, Lexi Medrano (Cacciatori di troll) nei panni di Claire, Charlie Saxton (Hung, Bandslam) nei panni di Toby, Kelsey Grammer nel ruolo di Blinky, Alfred Molina (​Spider-Man: No Way Home​) come Archie, Steven Yeun (​Minari) come Steve, Nick Frost (Shaun of the Dead) come Stuart, Colin O’Donoghue ( ​C’era una volta) come Douxie, Diego Luna (​Rogue One​) come Krel, Tatiana Maslany (Orphan Black) come Aja e Nick Offerman (Parks & Recreation, Fargo) come Vex. Altri membri del cast includono Cole Sand, Fred Tatasciore, Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin e Cheryl Hines.

“Trollhunters: Rise of the Titans” arriva su Netflix il 21 luglio

Francesca Reale

17/06/2021