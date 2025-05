Trigno trionfa nella categoria canto di Amici: le emozioni e le reazioni post vittoria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La 24esima edizione del talent show Amici ha visto Trigno conquistare il primo posto nella categoria canto, un risultato che ha fatto vibrare il pubblico e i fan. La vittoria generale è andata a Daniele Doria, che ha ricevuto un premio di 50 mila euro in gettoni d’oro e una coppa, consegnata in un secondo momento da Maria De Filippi. Questo evento ha suscitato curiosità e commenti, in particolare per il modo in cui è stata gestita la premiazione. Trigno, il cui vero nome è Pietro, ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di WittyTv, rivelando la sua sorpresa e la sua gratitudine per il supporto ricevuto.

Le emozioni di Trigno dopo la vittoria

Trigno ha espresso la sua incredulità per il traguardo raggiunto, sottolineando come non si aspettasse nemmeno di arrivare in finale. “Non me l’aspettavo. Partiamo dal presupposto che non mi aspettavo di arrivare in finale, quindi ringrazio tutte le persone che mi hanno votato”, ha dichiarato. La sua reazione è stata autentica e sincera, un mix di gioia e sorpresa che ha colpito i presenti. Ha poi aggiunto che il Trigno dell’inizio è ormai un ricordo e che intende concentrarsi sul futuro: “Quel Trigno dell’inizio lo mettiamo nel cestino e teniamo questo di ora e vediamo come va”.

Il giovane artista ha anche condiviso un momento personale, rivelando di voler tornare a casa per riabbracciare la sua famiglia. Un gesto che evidenzia l’importanza delle radici e del supporto familiare nel suo percorso artistico. “Domani mi devo svegliare per prima cosa, poi tornerò dalla mia famiglia ad abbracciarli un po’”, ha affermato con entusiasmo.

Il messaggio speciale per Chiara

Durante la sua intervista, Trigno ha menzionato un bigliettino che aveva scritto per se stesso, in cui si incoraggiava a essere fiero del suo percorso. “Sei uscito, devi essere fiero di te, della strada che hai preso”, ha detto. Ha anche incluso un messaggio per la sua fidanzata, Chiara Bacci, con un bacio virtuale: “Dai un bacio a Chiara da parte mia”. Sebbene Chiara non abbia ancora commentato pubblicamente la vittoria di Pietro, ha condiviso una storia su Instagram con una foto di lui e della coppa, dimostrando il suo supporto in modo discreto ma significativo.

La reazione di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, l’insegnante di canto di Trigno, ha espresso il suo orgoglio per il suo allievo attraverso un post su Instagram. Ha condiviso un aneddoto personale, rivelando che Trigno le aveva regalato un anello all’inizio del programma e che ora desiderava che anche lui ne avesse uno. “Go Pietro go. Adesso spacca tutto”, ha scritto, incoraggiando il giovane artista a continuare a brillare nel suo percorso musicale.

La domanda ora è se Trigno riuscirà a imporsi nel mercato discografico italiano, un obiettivo ambizioso ma non impossibile per un talento come il suo. La sua vittoria ad Amici potrebbe rappresentare solo l’inizio di una carriera promettente, e i fan sono ansiosi di vedere quali saranno i prossimi passi del giovane cantante.

