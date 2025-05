TrigNo: il percorso tra sfide e successi ad Amici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel contesto del talent show Amici, TrigNo ha vissuto un’esperienza ricca di sfide e opportunità. Entrato nella scuola lo scorso settembre, il giovane artista ha dovuto affrontare non solo la competizione con i suoi compagni, ma anche le critiche di uno dei professori, Rudy Zerbi. La sua storia è un esempio di come la perseveranza e la volontà di emergere possano portare a risultati inaspettati.

L’ingresso di TrigNo ad Amici e le prime difficoltà

Quando TrigNo ha varcato la soglia della scuola di Amici, il suo percorso non è iniziato nel migliore dei modi. Le tensioni con alcuni compagni e le dure critiche ricevute da Rudy Zerbi hanno reso il suo cammino particolarmente impegnativo. In un’intervista rilasciata a Today, il cantante ha rivelato di aver avuto un pregiudizio nei confronti dei talent show prima di entrare. La sua motivazione principale era quella di farsi conoscere come artista e di condividere le sue idee. Tuttavia, ha dovuto affrontare la dura realtà: i suoi difetti e le sue incertezze sono emersi, mentre i lati positivi sembravano rimanere in ombra.

TrigNo ha spiegato di aver già tentato di entrare nel programma due anni fa, ma non era riuscito a superare le selezioni. In quel periodo, sentiva di non avere un adeguato repertorio musicale e di essere ancora troppo concentrato sugli studi universitari. La consapevolezza di dover avere un certo background per affrontare la competizione lo ha spinto a ritirarsi. Inoltre, ha ammesso di non aver mai seguito il programma, alimentando così un pregiudizio negativo verso il mondo dei talent.

Il rapporto con Maria De Filippi e i suoi insegnamenti

A differenza delle sue interazioni con Rudy Zerbi, TrigNo ha trovato un sostegno significativo in Maria De Filippi. La conduttrice ha offerto numerosi consigli, contribuendo alla sua crescita personale e professionale. Sebbene all’inizio non gli abbia risparmiato qualche critica, TrigNo ha riconosciuto l’importanza delle sue parole. Ha sottolineato che i consigli di Maria non si limitano a quanto mostrato in televisione; sono molteplici e variegati, rivolti sia al gruppo che ai singoli.

Maria ha messo in evidenza l’importanza della professionalità nel mondo della musica e ha avvertito TrigNo riguardo alla feroce competizione che lo attendeva al di fuori della scuola. Il giovane artista ha compreso che per avere successo è fondamentale mantenere la lucidità e non commettere errori che potrebbero compromettere la sua carriera. Ha espresso la sua determinazione a imparare e a prepararsi per affrontare il mercato musicale, sentendosi pronto per le sfide future.

La consapevolezza di poter vincere

A pochi giorni dalla finale di Amici, TrigNo ha riflettuto sul suo percorso e su quando ha iniziato a credere nella possibilità di vincere la categoria canto. Inizialmente, non si aspettava di rimanere così a lungo nel programma, ma la sua esperienza si è rivelata trasformativa. Ha descritto il momento più difficile come quello in cui ha subito una sospensione dalle lezioni, un evento che lo ha portato a riflettere profondamente. La musica, per lui, rappresentava una valvola di sfogo fondamentale.

Con l’avvio del serale, TrigNo ha notato un cambiamento significativo nel suo approccio. La transizione da un ambiente scolastico a uno più orientato allo spettacolo ha arricchito la sua esperienza. Ha riconosciuto che, sebbene la scuola fosse stata un’importante fase di apprendimento, il serale gli ha permesso di esprimere il suo talento in modo più diretto. Nelle ultime puntate, ha cominciato a nutrire la convinzione di poter conquistare il titolo nella sua categoria, un segno del suo crescente autoconvincimento e della sua determinazione a emergere nel panorama musicale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!