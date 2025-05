TrigNo e Daniele Doria: le emozioni dopo la finale di Amici 24 e il ruolo di Chiara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Domenica 18 maggio 2025, il talent show Amici 24 ha raggiunto il suo culmine con la finale trasmessa su Canale 5. Daniele Doria ha trionfato nel programma, mentre TrigNo ha conquistato la vittoria nella categoria canto. La competizione ha riservato sorprese e momenti emozionanti, e i due artisti hanno condiviso le loro reazioni e riflessioni dopo l’evento.

La vittoria di TrigNo e il montepremi

Il cantante di Asti, TrigNo, ha ottenuto un successo inaspettato battendo la rivale Antonia Nocca, conquistando così la coppa della categoria canto e un montepremi di 50mila euro. Questa vittoria, sebbene sorprendente, era un obiettivo che TrigNo aveva coltivato durante il suo percorso nel programma. In un’intervista a Fanpage, ha rivelato di aver vissuto la finale con serenità, essendo già soddisfatto per aver vinto la sua categoria.

La sua determinazione e i progressi fatti nel corso dei mesi, sia a livello artistico che personale, hanno contribuito a questo traguardo. TrigNo ha descritto il momento della vittoria come un’esperienza incredibile, sottolineando che il vero realizzo è avvenuto durante il viaggio di ritorno, quando lui e Daniele si sono guardati negli occhi e hanno compreso la portata del loro successo.

Il significato di Overdose D’Amore nell’EP

Un momento significativo per TrigNo è stato l’inserimento della canzone “Overdose D’Amore” nel suo EP, un brano che ha interpretato insieme a Nicolò Filippucci durante il serale. La scelta di includere questa cover non è stata casuale; TrigNo ha spiegato che il duetto rappresentava una svolta importante nel suo percorso. La canzone, che aveva un significato speciale per lui, ha permesso di esprimere la sua crescita artistica e personale.

Le sfide iniziali e l’importanza del supporto

Riflettendo sul suo percorso all’interno della scuola, TrigNo ha condiviso le difficoltà iniziali che ha affrontato. Essere costantemente filmati e adattarsi a una nuova routine non è stato semplice. Ha ammesso di aver faticato a trovare il proprio posto, essendo una persona impulsiva che tende a esprimere i propri pensieri senza filtri. Questo ha richiesto un lavoro su se stesso per imparare a comunicare in modo più consapevole, tenendo conto delle reazioni degli altri.

Un elemento cruciale in questo processo è stato il supporto della fidanzata Chiara Bacci. TrigNo ha descritto il loro legame come fondamentale, sottolineando come la condivisione di esperienze e pensieri abbia contribuito al suo cambiamento. Chiara è stata una presenza costante, offrendo sostegno e comprensione durante il suo percorso.

Riconoscimenti e gratitudine

Nel corso dell’intervista, TrigNo ha espresso la sua gratitudine verso Anna Pettinelli, la quale gli ha dato una seconda possibilità, un gesto che ha rischiato di non essere comune. Ha riconosciuto il coraggio della docente nel sostenerlo, sottolineando l’importanza di avere qualcuno che crede in te.

Infine, ha parlato di Maria De Filippi, ringraziandola per il tempo e l’attenzione dedicati a lui e agli altri concorrenti. Ha descritto la conduttrice come una figura che riesce a entrare nel cuore delle persone, mostrando una straordinaria intelligenza emotiva. TrigNo ha concluso il suo racconto con una nota leggera, scherzando sulla sua notorietà rispetto a quella della politica italiana, dimostrando così un lato più umano e accessibile della sua persona.

