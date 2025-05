Tributo a George Sherman: Tarantino presenta i western al Festival di Cannes 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 si prepara a rendere omaggio a George Sherman, un regista noto per la sua vasta produzione di B-movies western. Con oltre 100 film all’attivo, Sherman ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico, e sarà Quentin Tarantino a presentare due delle sue opere nella sezione Cannes Classics. Questo tributo non solo celebra la carriera di Sherman, ma offre anche un’opportunità unica per esplorare il mondo dei film a basso budget che, nonostante le loro limitazioni, hanno saputo conquistare il cuore di molti appassionati.

George Sherman: un maestro del western

George Sherman ha iniziato la sua carriera nel 1937, dedicandosi principalmente alla realizzazione di film western per la Universal Pictures. La sua produzione, che si è protratta fino al 1978, include titoli come “Red Canyon” e “Comanche Territory“, due opere che saranno presentate al festival. Sherman ha diretto attori di grande calibro, tra cui John Wayne e Jennifer Jones, contribuendo a lanciare le carriere di molti futuri divi del cinema. La sua abilità nel raccontare storie avvincenti, anche con budget limitati, ha reso i suoi film dei veri e propri cult, apprezzati da generazioni di cinefili.

Tarantino e l’incontro con il pubblico

Quentin Tarantino, noto per la sua passione per il cinema di culto e per i film meno conosciuti, sarà l’ospite d’onore della sezione Cannes Classics. Durante l’evento, parteciperà a una conversazione moderata dal critico e documentarista Elvis Mitchell, in cui discuterà l’eredità di Sherman e l’importanza dei suoi film. Tarantino, che ha spesso citato Sherman come fonte di ispirazione, porterà il suo punto di vista unico su come questi film abbiano influenzato il suo lavoro e quello di altri registi contemporanei.

Altri film e ospiti in programma

La sezione Cannes Classics non si limita ai film di George Sherman. Tra i titoli in programma, spicca “La febbre dell’oro” di Charlie Chaplin, che celebra il centenario della sua uscita. Inoltre, “Amores perros” di Alejandro G. Iñárritu, che compie 25 anni, sarà presentato alla presenza del regista stesso. Un altro film significativo è “Qualcuno volò sul nido del cuculo“, che festeggia il cinquantenario dalla sua realizzazione. La sezione vedrà anche la partecipazione di Shia LaBeouf, che presenterà il documentario “Slauson Rec“, e Kevin Smith, che festeggerà il 25° anniversario di “Dogma” con una proiezione speciale.

La chiusura con un capolavoro di Kubrick

Il festival si concluderà con il restauro in 4K di “Barry Lyndon“, capolavoro di Stanley Kubrick che compie 50 anni. Presentato nel formato 1.66:1, il film sarà proiettato seguendo le indicazioni del regista, come specificato in una lettera ai proiezionisti del 1975. Questo restauro rappresenta un’opportunità imperdibile per rivivere un’opera che ha segnato la storia del cinema, offrendo al pubblico un’esperienza visiva di straordinaria qualità.

Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia come un evento ricco di emozioni e celebrazioni, con un focus particolare su figure iconiche del cinema come George Sherman, il cui lavoro continua a ispirare e affascinare.

