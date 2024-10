Tre serie tv Sky Original da scoprire assolutamente in streaming

Le piattaforme di streaming spesso si contendono i diritti delle serie tv, rendendo difficile il reperimento di contenuti specifici. In questo contesto, è fondamentale conoscere alcune serie di alta qualità disponibili su Sky Original. Ecco tre titoli che meritano di essere visti, ciascuno con una narrativa avvincente e una produzione di livello.

The young pope e the new pope: un viaggio nella Chiesa romana

Paolo Sorrentino, acclamato cineasta italiano, porta sullo schermo una visione audace e provocatoria della Chiesa cattolica attraverso le serie “The Young Pope” e “The New Pope”. Anche se solo la seconda è ufficialmente etichettata come Sky Original, le due produzioni sono intimamente collegate, e pertanto vengono spesso considerate insieme. La trama segue Lenny Belardo, interpretato da Jude Law, un giovane papa americano nei confronti del cui operato e moralità si generano interrogativi e controversie.

Nella prima serie, Lenny si trova alle prese con le sfide e le dinamiche di potere che caratterizzano il Vaticano e la Chiesa. Il suo approccio inusuale e la sua figura carismatica sconvolgono gli equilibri interni e le aspettative dell’epoca moderna. “The New Pope” continua la storia, approfondendo le relazioni e le conseguenze delle azioni del giovane pontefice. Qui, Sorrentino utilizza il suo stile inconfondibile, ricco di simbolismi e momenti visivamente straordinari, per riflettere sull’umanità, il potere e il sacrificio.

La serie beneficia di un cast internazionale, con attori del calibro di John Malkovich, che arricchisce la narrazione con sfumature complesse. Le performance e i dialoghi si intrecciano in una trama che porta lo spettatore a interrogarsi sulla fede, l’autorità e il senso di colpa. La regia di Sorrentino, insieme alla colonna sonora evocativa, crea un’atmosfera unica, rendendo queste serie meritevoli di visione per chiunque sia affascinato dalla narrativa drammatica e dai temi religiosi contemporanei.

Gangs of London: la lotta per il potere criminale

Passando oltre i confini dell’Italia, abbiamo “Gangs of London”, una serie dai toni crudi e violenti creata da Gareth Evans, noto per aver diretto pellicole d’azione come “The Raid”. Ambientata nella Londra moderna, la serie esplora il tumulto del potere criminale dopo l’assassinio di un leader di una delle bande più influenti della città.

Attraverso una narrazione intensa e avvincente, “Gangs of London” offre uno sguardo intrigante sulla discesa nella violenza e nella lotta per il dominio. Le famiglie criminali sono ritratte in tutte le loro complessità, e le rivalità tra bande evidenziano i legami di lealtà e tradimento al loro interno. Gli spettatori sono catapultati in un mondo di intrighi, azione e colpi di scena che non lasciano spazio a pause.

La serie è nota per le sue sequenze d’azione coreografate magistralmente, che non solo intrattengono ma rendono anche palpabile la tensione e il dramma. Ogni episodio si costruisce su rapporti interpersonali complessi, dove la vendetta e la sopravvivenza diventano temi centrali. La narrazione è accompagnata da una regia visivamente impressionante, che cattura l’essenza della città in un modo viscerale e autentico.

Landscapers: una storia vera di omicidi e segreti

Concludiamo la nostra selezione con “Landscapers”, una miniserie crime basata su eventi reali. Interpretata da due attori di primo piano, Olivia Colman e David Thewlis, la serie racconta la storia di una coppia coinvolta in un omicidio, un oscuro segreto che li seguirà per anni. Il fulcro della trama è l’omicidio dei genitori di lei e la successiva decisione di seppellirli nel giardino di casa, un atto di disperazione che darà origine a una serie di eventi imprevisti.

La narrazione si sviluppa in maniera intrigante, rivelando le dinamiche familiari e le motivazioni psicologiche di una coppia apparentemente normale, che si ritrova coinvolta in una situazione ben oltre la loro comprensione. “Landscapers” esplora temi di amore, follia e il peso della verità, presentando un ritratto emotivo di personaggi complessi e sfumati.

Con un’estetica distintiva e un’impronta narrativa che si distacca dal classico genere true crime, questa miniserie offre non solo un intrattenimento di qualità, ma anche una riflessione profonda sul rapporto tra le scelte personali e le conseguenze delle azioni. La performance di Olivia Colman, in particolare, è stata applaudita dalla critica, contribuendo a rendere “Landscapers” una visione imperdibile per gli appassionati del genere.

Con questi tre titoli, Sky Original si posiziona come un importante player nell’offerta streaming, regalando ai suoi abbonati esperienze di visione uniche e memorabili.