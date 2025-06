Tre serie tv crime imperdibili da scoprire su RaiPlay

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Scoprire nuove serie tv può rivelarsi un compito impegnativo, soprattutto tra la vasta offerta dei servizi di streaming. Tuttavia, con i giusti suggerimenti, è possibile trovare contenuti di qualità che catturano l’attenzione. In questo articolo, presentiamo tre serie crime disponibili su RaiPlay, che meritano di essere recuperate per la loro trama avvincente e i personaggi ben sviluppati.

Pagan peak: un thriller tra Austria e Germania

Pagan Peak è una serie crime austro-tedesca che ha debuttato nel 2019 e si è conclusa nel 2023, composta da tre stagioni. La trama si sviluppa attorno al ritrovamento di un cadavere lungo il confine tra Austria e Germania, un evento che segna l’inizio di una serie di omicidi simbolicamente legati al folklore locale. La giovane detective tedesca, alla sua prima esperienza sul campo, si trova a dover collaborare con un ispettore austriaco, cinico e disilluso, che ha visto e vissuto troppe esperienze negative.

La serie riesce a creare un’atmosfera cupa e inquietante, riflettendo le tensioni culturali e sociali tra i due paesi. I personaggi sono ben delineati, con una forte caratterizzazione che permette agli spettatori di empatizzare con le loro sfide personali e professionali. La combinazione di elementi di suspense e folklore rende Pagan Peak un’opera intrigante, capace di tenere incollati gli spettatori fino all’ultimo episodio.

Esterno notte: il rapimento di Aldo Moro

Esterno notte è un’opera di Marco Bellocchio che ha fatto il suo debutto al cinema come film in due parti, ma è stata anche distribuita come miniserie. La trama si concentra sul rapimento di Aldo Moro, avvenuto nel 1978 ad opera delle Brigate Rosse, e sulle conseguenze che questo evento ha avuto sull’Italia, un paese già segnato dagli Anni di Piombo.

La narrazione si snoda attraverso una serie di eventi drammatici e complessi, esplorando le dinamiche politiche e sociali del periodo. Bellocchio riesce a ricreare un’atmosfera di tensione e angoscia, facendo emergere le emozioni dei protagonisti e le reazioni della società. La miniserie offre uno sguardo profondo su un capitolo oscuro della storia italiana, rendendo Esterno notte un must watch per chi è interessato alla storia contemporanea e ai suoi risvolti.

Babylon berlin: un viaggio nella Berlino degli anni ’20

Babylon Berlin è una serie tv tedesca di genere neo-noir che ha conquistato il pubblico internazionale, con cinque stagioni trasmesse dal 2017. Ambientata nella Berlino del 1929, la serie segue le indagini di un ispettore di polizia, trasferito da Colonia, che si trova a dover affrontare un giro di estorsioni. A supportarlo c’è una giovane poliziotta, ambiziosa e determinata a scalare i vertici della carriera.

La serie si distingue per la sua ricca ricostruzione storica e per l’attenzione ai dettagli, che permettono di immergersi completamente nell’atmosfera di un’epoca turbolenta. I personaggi sono complessi e ben sviluppati, ognuno con le proprie motivazioni e conflitti interni. Babylon Berlin non è solo un thriller avvincente, ma anche un ritratto affascinante di una città in fermento, tra cultura, politica e crimine. La serie è disponibile anche su Sky e NOW, ampliando ulteriormente le possibilità di visione.

Queste tre serie offrono un’ottima occasione per esplorare storie avvincenti e personaggi indimenticabili, tutte disponibili su RaiPlay.

