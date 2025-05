Tre nuovi naufraghi pronti a sbarcare all’Isola dei Famosi: ecco chi sono

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “L’Isola dei Famosi” continua a sorprendere il pubblico con l’arrivo di nuovi concorrenti. Tre aspiranti naufraghi sono in viaggio verso l’Honduras, pronti a unirsi al cast già avviato del programma. Gabriele Parpiglia ha rivelato i loro nomi nella sua newsletter, sottolineando come il format stia cercando di rinnovarsi dopo le prime ritirate. Chi prenderà il posto di Angelo Famao e Leonardo Brum, i primi a lasciare il gioco?

I nuovi concorrenti: Jey Lillo e i gemelli Salvatori

I tre nuovi partecipanti sono Jey Lillo e i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori. Jey Lillo, noto mago e illusionista, ha già una carriera televisiva consolidata. Ha partecipato a programmi come “Tu Si Que Vales” e “Ciao Darwin”, oltre ad essere stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione di “Pechino Express”, dove ha gareggiato insieme al fratello Checco Lillo nel team dei #Magici. La loro avventura, però, è stata breve, durando solo poche puntate.

I gemelli Salvatori, invece, hanno un passato nel programma “Avanti Un Altro”, dove si sono distinti come parte del team degli #Inseparabili nell’edizione del 2020, vinta da Nicole Rossi e Jennifer Poni. La loro partecipazione a “L’Isola dei Famosi” rappresenta un’opportunità per mostrare le loro abilità e il loro spirito di competizione in un contesto diverso.

L’arrivo dei naufraghi e le ultime notizie

Jey Lillo e i gemelli Salvatori dovrebbero entrare ufficialmente in gara nella puntata di mercoledì. Tuttavia, è interessante notare che Jey Lillo è stato avvistato a Napoli per festeggiare lo scudetto, mentre i gemelli hanno lavorato a un deejay set durante l’orario dell’aperitivo. Al momento, nessuno dei tre ha aggiornato i propri profili social, lasciando i fan in attesa di notizie.

Andamento degli ascolti del reality

Le prime tre puntate de “L’Isola dei Famosi” hanno registrato ascolti variabili. La prima serata ha visto la partecipazione di 2.039.000 telespettatori, con uno share del 18,9%. Nella seconda puntata, il pubblico è leggermente aumentato, raggiungendo 2.049.000 spettatori, ma lo share è sceso al 17,5%. La terza puntata ha segnato una flessione significativa, con soli 1.891.000 telespettatori e un share del 15,7%. Giovedì mattina, i dati di ascolto della serata precedente forniranno ulteriori indicazioni sull’andamento del programma e sull’interesse del pubblico.

Con l’ingresso di Jey Lillo e dei gemelli Salvatori, “L’Isola dei Famosi” punta a ravvivare la competizione e a mantenere alta l’attenzione degli spettatori. Resta da vedere come si comporteranno i nuovi naufraghi e quale impatto avranno sullo sviluppo del reality.

