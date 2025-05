Tre film vietati ai minori da non perdere su RaiPlay: consigli per gli appassionati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

RaiPlay offre una selezione di film che, sebbene non sia particolarmente ricca di titoli vietati ai minori, presenta alcune gemme interessanti. Tra queste, abbiamo individuato tre lungometraggi con certificazione VM14 che meritano di essere visti. Questi film, pur essendo accessibili a un pubblico più giovane, affrontano tematiche mature e offrono spunti di riflessione significativi.

Taxi driver: un capolavoro intramontabile

Il primo titolo che vi proponiamo è “Taxi Driver”, un film iconico diretto da Martin Scorsese nel 1976. Questa pellicola è considerata uno dei capolavori della storia del cinema e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale. Nonostante la sua certificazione VM14 in Italia, “Taxi Driver” affronta tematiche di violenza, solitudine e alienazione attraverso la storia di Travis Bickle, un ex marine che diventa tassista a New York.

Il film, che ha ricevuto una valutazione di vietato ai minori di 18 anni in molti paesi, presenta scene di violenza e contenuti forti che giustificherebbero un rating più severo. Tuttavia, in Italia, è stato classificato come VM14, rendendolo accessibile a un pubblico più giovane. La performance di Robert De Niro nel ruolo principale è straordinaria, e le scelte stilistiche di Scorsese, unite a una colonna sonora indimenticabile, rendono “Taxi Driver” un’esperienza cinematografica da non perdere.

Dogman: un dramma ispirato a fatti reali

Il secondo film che vi consigliamo è “Dogman”, diretto da Matteo Garrone nel 2018. Questa pellicola si ispira liberamente ai tragici eventi del “Canaro”, avvenuti a Roma nel 1988, e racconta la storia di un uomo che vive in una situazione di degrado e violenza. “Dogman” esplora il confine tra umanità e brutalità, mettendo in luce le difficoltà di chi vive ai margini della società.

In Italia, il film ha ottenuto un rating VM14, ma in altri paesi ha ricevuto una classificazione più severa, come il VM16, a causa delle sue tematiche forti e delle scene di violenza. La performance di Marcello Fonte, che interpreta il protagonista, è stata acclamata dalla critica, e il film ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, consolidando la reputazione di Garrone come uno dei registi più talentuosi del panorama cinematografico contemporaneo.

Twixt: un horror controverso

Infine, vi presentiamo “Twixt”, un film diretto da Francis Ford Coppola nel 2011. Questa pellicola, che ha suscitato opinioni contrastanti tra critici e pubblico, è un horror che mescola elementi di mistero e soprannaturale. Nonostante abbia ricevuto un rating R negli Stati Uniti, in Italia è stato classificato come VM14, permettendo così a un pubblico più giovane di accedervi.

“Twixt” racconta la storia di un autore in crisi che si trova coinvolto in una serie di eventi inquietanti durante una visita a una cittadina. La pellicola è stata accolta con recensioni negative in America, ma ha trovato un’accoglienza più calorosa in Europa, dove è stata addirittura inserita dalla rivista Cahiers du Cinéma tra i migliori film del 2012. La visione di Coppola, unita a una narrazione intrigante, rende “Twixt” un’opera da scoprire, soprattutto per gli appassionati di cinema horror.

Se siete in cerca di ulteriori suggerimenti, RaiPlay offre una selezione di film di grandi autori che meritano di essere recuperati.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!