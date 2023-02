Trapelano informazioni riguardo “Napoleon”, il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix

Napoleon, è il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix è un attore americano, molto amato dal pubblico per la sua capacità di interpretare personaggi non convenzionali, a tratti anche oscuri. L’esempio più famoso, è rappresentato dalla sua interpretazione del personaggio fantastico del DC Universe, Joker.

Per quanto riguarda il film Napoleon, i produttori e lo staff hanno eseguito, nel novembre del 2022, il primo test screener. Secondo alcune fonti, si sarebbe tenuto un secondo test screener a Los Angeles alcuni giorni fa. Per prima cosa, hanno confermato la durata del film che intratterrà per circa 150 minuti.

Il secondo dato importante, riguarda la valutazione generale del film con Joaquin Phoenix come protagonista. Nella prima proiezione hanno definito il film un capolavoro, in questa seconda proiezione la critica ha deciso di raffreddare gli animi, sembra che non tutti siano soddisfatti di quest’opera, a causa soprattutto della ripetitività degli eventi. Di seguito, verranno riportate le dichiarazioni riguardanti la prima proiezione, svoltasi nel novembre 2022:

“Penso che Napoleon sia un vero capolavoro, o per lo meno ci si avvicina molto. È il culmine del lavoro di una vita di Ridley come regista. La sua messa in scena delle battaglia su scala gigantesca è semplicemente strabiliante. Joaquin fa pensare a Marlon Brando, si prende grandi rischi e a volte rasenta l’assurdo, ma lasciando sempre il segno. Essendo un film su un nazionalista che arriva in un periodo di caos e disintegrazione internazionale, ha molti parallelismi con il 2022. È un film semplicemente fantastico e se nel 2023 uscirà qualcosa di meglio ne sarò molto sorpreso.”

Opinioni molto discordanti con ciò che si è detto invece in questi giorni:

Napoleon di Ridley Scott dura 150 minuti e vede Joaquin Phoenix interpretare un personaggio estremamente piagnucoloso. Rimane molto fedele a tutto ciò che sappiamo o abbiamo sentito dire di Napoleone nei libri di storia, ma questo suo piagnucolio da al film un sottofondo comico, che è piaciuto a pochi nella sala. Napoleone proclama: ‘Torno dall’esilio e vedo che la Francia è in bancarotta e mia moglie è una troia! Fantastico!’ Le scene di battaglia erano belle, più o meno, ma ce ne sono quattro! Quindi finisce per diventare un po’ ripetitivo. Nel complesso Phoenix brilla, ma il film vacilla.

Queste sono le prime reazioni della critica. Non è ancora noto quando uscirà il film ma alcuni indizi, primo tra tutti il soggetto scelto, fanno pensare che sarà presentato al prossimo Festival di Cannes.