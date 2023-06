Transformers: l’ordine corretto in cui guardare tutti i film della saga

Approdato nelle sale italiane dal 7 giugno 2023, il nuovo capitolo della saga di Transformers, molti si chiedono quale sia l’effettivo ordine cronologico in cui guardare i film del franchising per tessere al meglio le fila della vicenda. Scopriamolo assieme.

Transformers: il risveglio di cosa parla il settimo capitolo

Il nuovo capitolo della saga compie un salto indietro nella cronologia degli eventi, ed è per questo che occorre sapere in quale punto collocarlo rispetto alla saga.

La storia, infatti, si ambienta negli anni ’90, quando i Maximals, i Predacons e i Terrorcons si uniscono alla battaglia esistente sulla Terra tra Autobots e Decepticons.

Premesso che di base ogni film andrebbe visto nel suo ordine naturale di uscita, soprattutto se si ha avuto modo di seguire l’uscita di ogni capitolo, vediamo però come incastrare cronologicamente i capitoli della saga.

Transformers saga: l’ordine corretto degli eventi

Di seguito, quindi stiliamo l’elenco cronologico in cui andrebbero seguiti i fatti dei vari capitoli della saga:

Bumblebee (2018);

(2018); Transformers – Il risveglio (2023);

(2023); Transformers (2007);

(2007); Transformers – La vendetta del caduto (2009);

(2009); Transformers 3 (2011);

(2011); Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014);

(2014); Transformers – L’ultimo cavaliere (2017);

Non a caso, lo spin-off Bumbleebee è ambientato negli anni ’80, mentre i 5 capitoli diretti da Michael Bay sono tutti ambientati ai giorni nostri. Transformers: Il Risveglio invece, come detto, narra una storia collocata negli anni ’90 ed è stato ideato come “film-ponte” fra lo spin-off del 2018 e il resto della saga.

La saga cinematografica che prende vita dai giocattoli Transformers degli anni ’80 è composta esclusivamente da pellicole live action, ma vi sono anche due progetti animati – una serie tv, andata in onda fra il 1984 e il 1985, ed un film, Transformers – The Movie, del 1986.

Di recente Paramount ha annunciato la produzione del primo lungometraggio animato collegato al franchise, Transformers One, che vanta nel cast di doppiatori la presenza di Chris Hesmworth e Scarlett Johansson, la cui data d’uscita prevista è il 19 luglio 2024.