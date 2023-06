Transformers – Il Risveglio: data di uscita, trama, trailer e cast del nuovo film

I Transformers fanno il loro ritorno sul grande schermo con un nuovo, avvincente capitolo. “Transformers – Il Risveglio“, diretto da Steven Caple Jr., è il settimo film della popolare serie cinematografica Transformers.

Con Anthony Ramos e Dominique Fishback nel cast, il film è stato annunciato il 22 giugno 2021 e vede la produzione di Skydance, Entertainment One, Di Bonaventura Pictures, New Republic Pictures e Bay Films. In Italia, “Transformers – Il Risveglio” sarà distribuito da Eagle Pictures.

Indice

“Transformers – Il Risveglio”: la data di uscita

Il settimo capitolo della saga cinematografica Transformers, intitolato “Transformers – Il Risveglio”, è atteso con grande impazienza dai fan. Il film, che promette di essere un altro successo di botteghino, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a giugno 2023. Questa data rappresenta un momento chiave per gli appassionati di Transformers, che attendono con ansia di vedere i loro eroi d’acciaio preferiti

La trama di “Transformers – Il Risveglio”

I Transformers tornano in azione con spettacolari battaglie che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Il nuovo capitolo ci porterà negli anni ’90, in un’epica avventura che si svolgerà in tutto il mondo. Nella battaglia eterna sulla Terra tra gli Autobot e i Decepticon, farà il suo ingresso una terza generazione di Transformers, i Maximal.

Il trailer

Il trailer promette un’azione senza freni, con robot giganti, effetti visivi mozzafiato e un’emozionante trama che lascerà il pubblico con il fiato sospeso.

Il cast

Il cast di “Transformers – Il Risveglio” include Anthony Ramos nel ruolo di Noah, Dominique Fishback nel ruolo di Elena, Luna Lauren Vélez, Tobe Nwigwe nel ruolo di Reek, Peter Cullen nel ruolo di Optimus Prime, Ron Perlman nel ruolo di Optimus Primal, Pete Davidson nel ruolo di Mirage, Michelle Yeoh nel ruolo di Airazor, John DiMaggio nel ruolo di Stratosphere, Liza Koshy nel ruolo di Arcee, Cristo Fernández nel ruolo di Wheeljack, David Sobolov nel ruolo di Battletrap, Michaela Jaé Rodriguez nel ruolo di Nightbird e Peter Dinklage nel ruolo di Scourge.