Trama e dettagli di I Fantastici 4: Gli Inizi: tutto quello che sappiamo

Le anticipazioni su “I Fantastici 4: Gli Inizi” stanno suscitando un notevole interesse tra i fan del Marvel Cinematic Universe. La trama del film, che debutterà nelle sale italiane il 23 luglio 2025, è stata rivelata in parte attraverso una fuga di notizie su Reddit. Sebbene il sito sia noto per la presenza di informazioni non verificate, una fonte vicina alla produzione ha confermato l’affidabilità di queste informazioni. Di seguito, esploreremo i principali sviluppi della storia, i personaggi coinvolti e i dettagli della scena post-credits.

La trama del film: un viaggio tra passato e presente

Il film inizia con un montaggio che riassume le battaglie storiche dei Fantastici Quattro contro avversari iconici come l’Uomo Talpa e il Red Ghost con i suoi scimpanzé. Questo prologo serve a contestualizzare il gruppo di supereroi, mostrando le loro esperienze passate e le sfide affrontate. Nel presente, la storia si complica quando Sue Storm, interpretata da Vanessa Kirby, scopre di essere incinta. Questo evento segna un punto cruciale nella narrazione, poiché poco dopo l’arrivo di Silver Surfer, il gruppo viene avvisato che Galactus, una delle entità più temute dell’universo Marvel, sta per divorare il loro pianeta.

La decisione di seguire Silver Surfer nello spazio rappresenta un momento decisivo per i Fantastici Quattro. La loro avventura li conduce a una gigantesca nave di Galactus, dove l’entità cosmica offre un patto: risparmiare il loro mondo in cambio del figlio di Sue e Reed Richards, il piccolo Franklin. La scelta di rifiutare questa offerta porta a una battaglia finale che mette a rischio l’intero pianeta.

Il sacrificio di Sue Storm e il potere di Franklin

Durante la battaglia culminante, Sue Storm emerge come la leader del gruppo, dimostrando il suo coraggio e la sua determinazione. In un atto eroico, si sacrifica per salvare il pianeta, utilizzando le sue abilità fino all’ultima goccia di potere per inviare Galactus attraverso un portale. Questo gesto non solo evidenzia il suo ruolo centrale nella squadra, ma sottolinea anche il tema del sacrificio che permea il film.

Tuttavia, la storia non finisce qui. Franklin, il figlio di Sue e Reed, riesce a riportare in vita sua madre, suggerendo che il ragazzo possiede poteri straordinari, simili a quelli della sua controparte nei fumetti. Questo sviluppo apre a nuove possibilità per il futuro del franchise e per il potenziale di Franklin come personaggio chiave nelle prossime avventure dei Fantastici Quattro.

La scena post-credits: un cliffhanger intrigante

La scena post-credits di “I Fantastici 4: Gli Inizi” aggiunge un ulteriore livello di suspense alla trama. In questa sequenza, Sue Storm è vista mentre legge un libro a Franklin. Quando si alza per prendere un altro volume, un dispositivo di teletrasporto si attiva in sottofondo. Al suo ritorno, Sue si trova di fronte a una figura misteriosa, il Dottor Destino, il cui volto rimane nascosto sotto un mantello argentato. Nella sua mano tiene la maschera iconica, mentre nell’altra tiene Franklin privo di sensi.

Questa scena non solo crea un cliffhanger avvincente, ma prepara anche il terreno per il futuro crossover con gli Avengers. I Fantastici Quattro torneranno infatti in “Avengers: Doomsday“, un film diretto dai fratelli Russo, previsto per il 18 dicembre 2026. Questo collegamento tra i due franchise promette di offrire ai fan un’esperienza cinematografica ricca di azione e intrighi, consolidando ulteriormente il legame tra i diversi universi narrativi della Marvel.

