Le nuove serie tv da non perdere a luglio 2025: ecco cosa offre il palinsesto

L’estate è finalmente arrivata, portando con sé una serie di novità nel mondo delle serie tv. Le piattaforme di streaming si preparano a deliziare gli spettatori con una selezione di titoli imperdibili, perfetti per essere gustati durante le calde serate estive. Che tu sia in città o in vacanza, ecco un elenco delle uscite più attese di luglio 2025.

Le serie tv in arrivo a luglio 2025

Adults, dal 2 luglio

La prima serie da tenere d’occhio è “Adults“, disponibile su Disney+ dal 2 luglio. Questa commedia corale si concentra sulla vita di un gruppo di ventenni a New York, alle prese con le sfide e le opportunità dell’età adulta. I protagonisti, Samir , Billie , Paul Baker , Issa e Anton , si ritrovano a condividere la casa d’infanzia di uno di loro, affrontando insieme le incertezze e le aspettative legate al futuro.

La serie esplora temi come la ricerca di un’identità, le pressioni sociali e le crisi esistenziali che caratterizzano questa fase della vita. Con un mix di ironia e momenti di caos, “Adults” offre uno spaccato autentico delle sfide che i giovani devono affrontare nel mondo moderno. Tra sogni da realizzare e conti da pagare, il gruppo di amici si confronta con la realtà della crescita, scoprendo che il passaggio all’età adulta è un percorso complesso e spesso imprevedibile.

The Sandman, dal 3 e 24 luglio

Il 3 luglio segna il ritorno di “The Sandman” su Netflix, con la stagione finale suddivisa in due volumi. Il primo volume, composto da sei episodi, sarà disponibile dal 3 luglio, mentre il secondo, con cinque episodi, uscirà il 24 luglio. Morpheus torna per ricostruire il Regno dei Sogni dopo un lungo periodo di assenza, ma il suo passato si ripresenta con vecchi fantasmi come Calliope, Orfeo e Lucifero.

Questa stagione finale introduce anche nuovi personaggi nella famiglia degli Endless, come Destiny, Delirium e Destruction, che promettono di cambiare le dinamiche della storia. Con una trama ricca di drammi, riflessioni e colpi di scena, “The Sandman” si prepara a regalare agli spettatori emozioni intense e un finale che si preannuncia ricco di sorprese e poesia.

Ballard, dal 9 luglio

Il 9 luglio, Prime Video presenta “Ballard“, una serie crime in dieci episodi ispirata ai romanzi di Michael Connelly. La protagonista, la detective Renée Ballard, interpretata da Maggie Q, guida la nuova divisione dedicata ai casi irrisolti della polizia di Los Angeles. La sua missione consiste nel riaprire indagini che sono state archiviate senza una vera conclusione, tra cui quella di un serial killer mai identificato e un cadavere senza nome.

Mentre Ballard scava nel passato, si imbatte in una rete di corruzione che coinvolge il dipartimento di polizia stesso. Per affrontare questi misteri, la detective si avvale dell’aiuto di una squadra di volontari e del leggendario Harry Bosch , tornato in azione nonostante la pensione. “Ballard” promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mescolando suspense e intrighi in un contesto di grande attualità.

Too Much, dal 10 luglio

Infine, il 10 luglio Netflix lancia “Too Much“, una nuova commedia romantica britannica creata e diretta da Lena Dunham. Composta da dieci episodi, la serie segue Jessica, una trentenne newyorkese che, dopo la fine di una relazione che sembrava perfetta, si ritrova a dover affrontare la solitudine e la frustrazione. Decidendo di cambiare vita, accetta un lavoro a Londra, sperando di trovare un’esistenza più tranquilla e riflessiva.

Tuttavia, l’incontro con Felix , un personaggio affascinante ma complicato, stravolge i suoi piani. “Too Much” esplora le dinamiche delle relazioni moderne, tra incomprensioni culturali e chimica inaspettata. La serie affronta temi di crescita personale e di reinvenzione, mostrando come l’amore possa presentarsi nei momenti più inaspettati e complicati.

