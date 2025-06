Confermata l’identità di Jor-El in Superman: Bradley Cooper nel ruolo del padre di Kal-El

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema è in fermento per le ultime novità riguardanti il film “Superman”, diretto da James Gunn. Dopo il rilascio del teaser trailer dedicato alla Justice Gang, è stata finalmente svelata l’identità dell’attore che interpreterà Jor-El, il padre biologico di Superman. Questa notizia arriva in un momento in cui i fan sono ansiosi di scoprire i dettagli del cinecomic DC, previsto per il 9 luglio 2025.

La scelta di Bradley Cooper per il ruolo di Jor-El

Negli ultimi mesi, si era diffusa la voce che Bradley Cooper fosse il candidato ideale per il ruolo di Jor-El. Ora, la conferma ufficiale è giunta dopo che Warner Bros ha presentato i primi 30 minuti del film in vari eventi speciali dedicati ai fan, durante il tour mondiale. La scelta di Cooper, noto per le sue interpretazioni in film di grande successo, ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli esperti del settore. La sua capacità di dare vita a personaggi complessi e profondi si sposa perfettamente con il ruolo di Jor-El, un genitore che gioca un ruolo cruciale nella vita di Kal-El/Clark Kent.

Inoltre, è stato rivelato che la madre biologica di Superman, Lara Lor-Van, sarà interpretata da Angela Sarafyan, celebre per il suo ruolo nella serie “Westworld”. La scelta di Sarafyan per questo ruolo aggiunge un ulteriore elemento di interesse al cast, promettendo di portare una nuova dimensione al personaggio di Lara, che è fondamentale per la storia di Superman.

Flashback e ologrammi: un tuffo nel passato di Superman

James Gunn ha dichiarato che “Superman” non sarà un film sulle origini del supereroe, ma i fan possono aspettarsi di vedere alcuni flashback che risalgono ai primi mesi di vita di Kal-El su Krypton. Questi momenti potrebbero includere scene che mostrano la vita della famiglia El prima della distruzione del pianeta. È probabile che gli ologrammi di Jor-El e Lara Lor-Van facciano la loro comparsa nella Fortezza della Solitudine, un luogo iconico nella mitologia di Superman, dove il protagonista si rifugia e trova conforto.

Questa scelta narrativa potrebbe fornire un contesto emotivo e visivo per il pubblico, permettendo di comprendere meglio le origini e le motivazioni di Superman. La presenza dei genitori biologici, anche se in forma di flashback o ologrammi, arricchisce la storia e offre un legame profondo tra Kal-El e le sue radici kryptoniane.

I genitori adottivi e la cugina Supergirl

Nel film, i genitori adottivi di Superman, Jonathan e Martha Kent, saranno interpretati da Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. La loro presenza è fondamentale per la formazione del carattere di Clark Kent, che cresce in un ambiente amorevole e solidale. La scelta di attori di talento per questi ruoli promette di portare una nuova interpretazione della dinamica familiare che ha reso Superman un personaggio così amato.

In aggiunta, si prevede che la cugina di Superman, Supergirl, interpretata da Milly Alcock, faccia un cameo nel film. Questo potrebbe essere un modo per introdurre il personaggio di Supergirl, che avrà un film stand-alone previsto per il prossimo anno. La presenza di Supergirl nel film di Superman potrebbe aprire la strada a futuri sviluppi narrativi e a un’espansione dell’universo DC.

Con l’uscita del film fissata per il 9 luglio 2025, l’attesa cresce e James Gunn ha già confermato di essere al lavoro su un sequel “indiretto”. I fan possono quindi aspettarsi un futuro ricco di avventure e sorprese nel mondo di Superman e dei suoi alleati.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!