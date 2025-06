M3GAN 2: Le recensioni ufficiali rivelano un calo di gradimento rispetto al primo film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il sequel di M3GAN, atteso da molti fan, ha finalmente ricevuto le sue prime recensioni ufficiali, rivelando un panorama critico piuttosto variegato. Con l’approssimarsi della sua uscita al cinema, le proiezioni di incasso al box office sono accompagnate da un’analisi approfondita delle valutazioni, in particolare da parte della piattaforma Rotten Tomatoes. Questo articolo esplorerà le reazioni della critica e le differenze sostanziali tra il primo film e il suo seguito.

Le recensioni di M3GAN 2 e il punteggio di Rotten Tomatoes

M3GAN 2 ha ottenuto un punteggio di approvazione del 62% su Rotten Tomatoes, un risultato che si avvicina al limite della sufficienza. Questo dato è particolarmente significativo se confrontato con il punteggio del primo film, che aveva raggiunto un impressionante 93%. La differenza di gradimento tra i due film è notevole e suscita interrogativi sulle scelte artistiche adottate dal team creativo per il sequel. Le recensioni evidenziano un cambiamento radicale nel tono e nell’approccio narrativo, elementi che potrebbero aver influenzato negativamente la percezione del pubblico e della critica.

Un cambio di direzione: da horror a action fantascientifico

M3GAN 2 si distacca nettamente dal suo predecessore, abbandonando le atmosfere horror per abbracciare un genere action fantascientifico. Ispirato a film iconici come Terminator 2 e RoboCop, il sequel presenta una narrazione che si discosta dall’originale, che era fortemente influenzato da La bambola assassina. Questa scelta ha generato opinioni contrastanti tra i critici, molti dei quali hanno sottolineato come il nuovo approccio possa risultare divisivo per i fan della prima pellicola. La trasformazione del tono ha portato a un film che, pur mantenendo alcuni elementi di divertimento, sembra perdere coerenza e direzione.

Le opinioni della critica: un mix di divertimento e confusione

Le recensioni di M3GAN 2 offrono una panoramica interessante delle reazioni della critica. Ad esempio, The Hollywood Reporter ha descritto il film come un “guazzabuglio contorto” che incorpora elementi di vari generi, tra cui Terminator 2, Mission: Impossible e il franchise di Austin Powers. Questa fusione di stili ha portato a momenti divertenti, ma ha anche sollevato dubbi sulla coerenza narrativa del film. Molti critici avvertono che il sequel potrebbe non soddisfare le aspettative di coloro che si aspettavano un seguito diretto dell’originale, suggerendo invece che il film si propone come un’esperienza completamente nuova.

Un futuro incerto per M3GAN 2

Con le recensioni che evidenziano un calo di gradimento rispetto al primo film, M3GAN 2 si trova in una posizione delicata. I fan della saga potrebbero trovarsi di fronte a un’opera che, pur mantenendo alcuni tratti distintivi, si discosta notevolmente dall’atmosfera che aveva reso il primo film un successo. La polarizzazione delle opinioni potrebbe influenzare non solo le performance al box office, ma anche il futuro della serie. Mentre alcuni potrebbero apprezzare il coraggio di esplorare nuovi orizzonti narrativi, altri potrebbero sentirsi delusi da questa nuova direzione.

