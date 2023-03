Ecco il trailer di “No Hard Feelings”, il nuovo film con Jennifer Lawrence

L’attrice Jennifer Lawrence tornerà presto protagonista di una nuova pellicola cinematografica: No Hard Feelings. Il ruolo che ricoprirà è atipico rispetto a ciò a cui ci ha abituato nel corso degli anni. Dopo aver visto film in cui ha interpretato ruoli decisamente più seri e personaggi segnati profondamente dalle vicende, la vedremo ricoprire il ruolo di “fidanzata in affitto”.

La star sarà quindi al centro di questa nuova commedia vietata ai minori, diretta da Gene Stupnitsky. Il ruolo che ricoprirà Jennifer Lawrence sarà decisamente molto provocante rispetto agli standard a cui siamo abituati. L’attrice vestirà i panni di Maddie, un’autista Uber sull’orlo della bancarotta che ha bisogno di una grossa somma di denaro per salvare la sua casa d’infanzia. Maddie si imbatterà quindi in una coppia di genitori che le faranno una strana offerta. La coppia deciderà infatti di assumere la ragazza per tentare disperatamente di rendere il figlio diciannovenne Percy meno introverso. Percy è un ragazzo imbranato e inetto sul piano sociale, solo l’intervento della nostra amata Maddie lo preparerà al college. Il tutto condito da inevitabili momenti imbarazzanti.

Questa la sinossi del film:

“Sul punto di perdere la sua casa d’infanzia, Maddie scopre su un elenco un’intrigante offerta di lavoro: dei ricchi genitori sono in cerca di qualcuno che conceda un appuntamento al loro introverso figlio 19enne Percy, prima che questi parta per il college. Con sua sorpresa, Maddie scoprirà presto che l’imbarazzante Percy è tutt’altro che un obiettivo facile.”

Il film è diretto da Gene Stupnitsky, noto per aver già diretto commedie come Bad Teacher, Good Boys- Quei cattivi ragazzi, Anna uno. Prodotto da Columbia Pictures e Excellent Cadaver sarà distribuito da Sony Pictures. Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 23 giugno 2023, anche se non ci sono dettagli su chi distribuirà la pellicola nelle sale cinematografiche italiane.