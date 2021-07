Tragedy of Macbeth: prime immagini del film diretto da Joel Coen

Tragedy of Macbeth” vedrà assieme due pilastri di Hollywood Denzel Washington e Frances McDormand. L’attesissimo film aprirà al New York Film Festival il 24 settembre.

Tragedy of Macbeth: la prima volta da solo per Joel Coen

Il film “Tragedy of Macbeth” è una delle pellicole più attese dell’anno. Il film è un adattamento dell’omonima commedia di William Shakespeare, ma è scritto e diretto da Joel Coen. Questa è la prima uscita da solista del regista nel mondo dei lungometraggi, poiché ovviamente scrive e dirige tutti i suoi film con suo fratello Ethan Coen. Per Macbeth, secondo quanto riferito, Ethan era semplicemente “non interessato” e Joel è andato avanti da solo.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival 2021, durante la serata di apertura all’Alice Tully Hall il 24 settembre. Denzel Washington e Frances McDormand guidano il film.

Il film si presenta come un’opera di forte chiaroscuro e rabbia incantatoria. Joel Coen fissa rappresenta un mondo doloroso disfatto da cieca avidità e ambizione sconsiderata. Un Denzel Washington sorprendentemente introverso è l’uomo che sarebbe il re, e una machiavellica Frances McDormand è la sua signora, una coppia spinta all’assassinio politico e sconvolta dal senso di colpa, dopo le astute previsioni di un trio di “strane sorelle”.

Inoltre, tra le novità che possiamo citare,oltre all’uscita solitaria di Joel, c’è la sostituzione del direttore della fotografia Roger Deakins, sempre fedele ai film dei Coen, che questa volta si è reso indisponibile. A sostituirlo c’è stato Bruno Delbonnel .

Il film aprirà il “New York Film Festival”

“Il New York Film Festival è un luogo in cui guardo film come membro del pubblico e li mostro come regista da quasi 50 anni”, ha affermato il regista Joel Coen. “È un vero privilegio e un’emozione aprire il Festival quest’anno con The Tragedy of. . .”

“Non vediamo l’ora di dare il bentornato al pubblico del New York Film Festival al Lincoln Center questo autunno, e che modo di farlo!” ha affermato Eugene Hernandez, Direttore del New York Film Festival. “Con Joel Coen, Frances McDormand, Denzel Washington e i nostri amici di Apple e A24 durante la serata di apertura all’Alice Tully Hall, stiamo preparando il terreno per un ritorno epocale alle nostre radici. L’anno scorso è stata un’edizione profondamente significativa del NYFF; il nostro Festival ha viaggiato a Brooklyn, nel Queens, nel Bronx e in tutto il paese attraverso il nostro cinema virtuale. Quest’anno siamo tornati nella nostra casa nell’Upper West Side”

“Siamo orgogliosi di aprire il festival con un film che si unisce immediatamente ai ranghi dei grandi Shakespeare del grande schermo“, ha affermato Dennis Lim, direttore della programmazione per il New York Film Festival. “Lavorando con brillanti collaboratori, tra cui Denzel Washington e Frances McDormand in forma straordinaria, Joel Coen ha realizzato un’interpretazione ispirata e urgente di un classico eternamente rilevante, un thriller morale che parla direttamente al nostro tempo“.

“The Tragedy of Macbeth” non ha ancora una data di uscita per il pubblico, ma è impostato per la prima volta nelle sale per gentile concessione di A24, seguito da un’uscita in streaming esclusivamente su Apple TV+.

Francesca Reale

26/07/2021