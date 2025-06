Tradimento: la serie turca in pausa estiva, i fan delusi per il cambio di programmazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie televisiva Tradimento, un vero fenomeno del piccolo schermo, continua a conquistare il pubblico italiano con le sue avvincenti trame. Ogni giorno, le avventure di Guzide, Tarik e Sezai attraggono oltre 2 milioni di telespettatori sui canali di Mediaset. Tuttavia, la notizia di una pausa estiva ha scosso i fan, poiché la trasmissione si fermerà fino a settembre. A partire dal 30 giugno, Tradimento lascerà il posto a Forbidden Fruit, una nuova serie che esplorerà le dinamiche tra due sorelle molto diverse tra loro.

La pausa estiva di Tradimento: cosa significa per i fan

La decisione di mettere in pausa Tradimento è stata comunicata dai vertici di Cologno Monzese, suscitando reazioni contrastanti tra i telespettatori. La serie, con protagonista l’attrice Vahide Percin, ha saputo creare un legame profondo con il pubblico, grazie a una narrazione coinvolgente e personaggi ben sviluppati. La sospensione della programmazione rappresenta un duro colpo per i fan, che dovranno attendere settembre per rivedere le avventure di Guzide e degli altri protagonisti.

Mediaset ha annunciato l’arrivo di Forbidden Fruit come sostituto, una scelta che ha suscitato alcune critiche tra i seguaci di Tradimento. La nuova serie promette di raccontare la storia di due sorelle, unite da un legame profondo ma caratterizzate da personalità molto diverse. Questo cambio di programmazione potrebbe influenzare gli ascolti, dato il forte attaccamento del pubblico alla serie turca.

Anticipazioni delle nuove puntate di Tradimento fino al 29 giugno

Fino al 29 giugno, i telespettatori potranno seguire le ultime puntate di Tradimento, che promettono colpi di scena e sviluppi emozionanti. Le anticipazioni rivelano che Yesim intraprenderà un’indagine per scoprire la verità sulla morte di Ipek. La sua ricerca la porterà a rintracciare la giovane, che si trova nascosta in una casa di una coppia di anziani. Questo ritrovamento avrà conseguenze significative per i personaggi coinvolti.

Oltan, una figura centrale nella trama, reagirà con rabbia alla scoperta che Ipek ha finto la sua morte. Questa situazione porterà alla rottura della loro relazione, generando preoccupazione tra gli altri personaggi. Anche Sezai, padre di Yesim, non accetterà il comportamento della figlia, arrivando a ripudiarla. La tensione culminerà quando l’avvocato deciderà di voltare pagina, sposando Guzide in una cerimonia che si svolgerà senza la presenza di Ozan e Oylum, creando ulteriori conflitti e drammaticità nella narrazione.

Con queste premesse, le ultime puntate di Tradimento promettono di mantenere alta l’attenzione del pubblico, nonostante la pausa estiva in arrivo. I fan si preparano a vivere momenti intensi e a scoprire come si evolveranno le relazioni tra i protagonisti prima della sospensione della serie.

