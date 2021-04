Il giovane attore Jacob Tremblay reciterà insieme a Peter Dinklage in “Toxic Avenger”, reboot del film del 1984. Deadline ha riportato per prima la notizia.

Toxic Avenger: la trama

“Toxic Avenger” racconta la storia di un mite inserviente che, spinto fuori da una finestra da un gruppo di bulli, cade all’interno di una vasca di rifiuti tossici. Le sostanze chimiche lo tramutano in un orribile mutante deformato. Viene dotato però di dimensioni e forza sovrumane. Da emarginato a eroe. Il nuovo supereroe correrà in aiuto di suo figlio, degli amici e della sua comunità per salvarli dalla corruzione e dall’avidità.

Il film originale del 1984 ha generato quattro sequel: “The Toxic Avenger Part II”, “The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie” e “Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV”. Il franchise ha dato vita ad una serie TV animata per bambini chiamata “Toxic Crusaders”, e in fine ad un musical e a una serie di fumetti Marvel.

La Legendary Entertainment ha acquisito i diritti del franchise nel 2018 e ha coinvolto i produttori Lloyd Kaufman e Michael Herz di Troma Entertainment, entrambi produttori del film originale del 1984. Macon Blair sarà alla regia del reboot.

Il giovane Jacob Tremblay

Jacob Tremblay è diventato rapidamente uno dei giovani attori di Hollywood. Al debutto nei panni di Blue in “I Puffi 2” del 2013, ha ricevuto una nomination ai SAG per la sua interpretazione in “Room”, che è valsa alla co-protagonista Brie Larson un Academy Award come migliore attrice. L’attore ha anche recitato in “Wonder”, “The Book of Henry”, “Good Boys” e “Doctor Sleep”. Tra gli altri progetti, darà la voce al personaggio principale del film in uscita “Luca” della Pixar, così come a Flounder nell’adattamento live-action della Disney “La Sirenetta”.

Francesca Reale

15/04/2021