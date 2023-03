Torna il successo per il genere fantasy e i proiettori sono puntati su Harry Potter e Il Signore degli Anelli: ecco i motivi spiegati

La fusione delle due società, Warner Bros e Discovery, porterà moltissime novità per tutti gli amanti di Harry Potter e Il Signore degli Anelli. Sembra infatti che l’enorme successo del videogioco Hogwarts: Legacy, abbia rinnovato l’interesse verso questo genere. In realtà, i fan delle due serie sono da sempre fedelissimi del genere e l’espansione dei due franchise potrebbe anche avvicinare le nuove generazioni.

Durante un panel degli investitori è intervenuto sull’argomento il CFO di Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels:

“La DC è un’enorme opportunità e due importanti elementi costitutivi sono ora in atto con il gruppo dirigente, Peter Safran e James Gunn. James ha respirato i fumetti da quando è nato, essenzialmente. Abbiamo un grande leader creativo qui e il secondo elemento costitutivo è l’approccio unitario dell’azienda, perché penso che si possa gestire un franchising solo se tutto è coordinato e il team lavora molto bene insieme. C’è un enorme livello di collaborazione e un processo decisionale congiunto su ciò che dovrebbe funzionare in tutto il franchise”

Questa premessa è molto importante poiché Wiedenfels ha proseguito dichiarando che Warner Bros – Discovery non è solamente DCU. Nonostante l’hype attuale sull’imminente uscita del primo capitolo targato James Gunn, l’azienda è intenzionata ad espandersi anche verso altri franchise che già in passato si sono rivelati un’ottima fonte di profitto. Tra i migliori in assoluto troviamo infatti Harry Potter:

“Prendete Harry Potter come esempio: il mondo magico, il fatto che stiamo godendo di questo enorme successo con Hogwarts:Legacy. Il suo lancio dopo 12 anni dall’uscita dell’ultimo film dimostra che ci sono ancora tante opportunità e che stiamo appena iniziando a espanderle.”

Lo stesso Wiedenfels si è espresso anche sul futuro della saga de Il Signore degli Anelli, di cui sono stati annunciati nuovi film grazie alla partnership con New Line Cinema: